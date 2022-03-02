瑞芳山坡地 劃出61.2公頃

瑞芳區山坡地範圍空拍圖。（新北市農業局提供）

2022/03/02 05:30

〔記者邱書昱／新北報導〕市府檢討瑞芳區的山坡地範圍，歷經四年規劃、現勘、審查等冗長程序，今年一月由行政院核定劃出六十一．二公頃、約十八．五一萬坪；農業局山坡地保育科長吳俊德表示，劃出後的土地不再受到水土保持等相關法規的開發限制，也能免繳「山坡地開發利用回饋金」，將花三年時間重新盤點全市的山坡地界線。

未來開發 不受水保法限制

吳俊德說，在省府時期，瑞芳共有七○七三公頃被劃定為山坡地，早期受限於圖資、技術、設備等影響，有些平緩地區也被劃成山坡地，即便是住宅、工業用地也受到水土保持法的相關法規的規範，而且要繳納回饋金，讓地主抱怨不斷。

他說，這次劃出去的瑞芳區山坡地約有六十一．二公頃，包含吉安段、吉慶段、瑞芳段、明燈段、逢甲段等，主要位於四腳亭火車站、吉慶國小、大寮派出所及瑞芳火車站周邊，也包括第二產業園區的平坦土地。

吳俊德說，山坡地劃出後，不再受到水土保持相關法規的限制，也不用再繳納「山坡地開發利用回饋金」，有助於廠商投資開發，即日起到三月廿五日在區公所、里辦公處公告展示。

他表示，新北市約八十七％是山坡地範圍，為了增進土地合理利用，持續辦理山坡地檢討，已核定在汐止、淡水、三芝等地重新盤點，預計花費三年時間重新檢討，讓山坡地的範圍更精確符合法規。

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