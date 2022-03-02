待用餐助弱 侯友宜號召500家加入

新北市長侯友宜（左）表示，今年將繼續推動待用餐，希望募集至少500店家，提供逾10萬人次的待用餐。（記者何玉華攝）

2022/03/02 05:30

去年8月起推動 已募集1127個愛心店家 服務25萬人次弱勢民眾

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府從去年八月起推動「好日子愛心大平台待用餐」，共募集一一二七個愛心店家，服務二十五萬人次的弱勢民眾溫飽，市長侯友宜昨天宣布，今年將邀請至少五百家的愛心店家加入，提供十萬人次以上的待用餐，並增加社工評估後發放餐券的新作法。

侯：讓新北成為有溫度的城市

侯友宜表示，非常感謝愛心店家的熱心響應，這不但是關懷弱勢民眾的心意，更成就許多善的循環，許多一時生活不如意的受助者，在有能力時也不忘分享、回饋，讓新北市成為有愛心、有溫度的城市。

待用餐助溫飽 找到工作捐千元

提供待用餐的蘆洲區小老闆魷魚羹業者陳志國到場分享說，他從二○一二年起提供「愛心切仔麵」，有一名失業的爸爸在門外猶豫許久，他委婉詢問後，得知對方還有小孩，失業爸爸靦腆地多帶了幾份，約兩個月後，這位爸爸帶著孩子來店內捐款一千元，高興地表示找到工作了，陳志國考量對方剛就業，只想酌收一百元，但這位爸爸堅持捐款一千元，也有從事資源回收的長者來到店裡，原本以為是要領餐，未料卻是慷慨捐款，都讓人很感動。

陳志國表示，許多善心民眾捐款響應，八年多來共募得六萬八千多碗，目前尚有一萬三千多碗的待用量，社會很溫暖，贊助金額不分多寡，有心最重要，這也是持續提供待用餐的動力。

中和區的豪美自助餐老闆黃嘉霖也說，有一名單親媽媽獨力撫養三名子女，每週領取二至三天的待用餐，有一天，其中一個孩子走到他身邊悄聲道謝，讓他覺得很感動、快樂，感受到助人最樂的真諦。

長期在板橋區民治街提供待用餐的顏林蔭行善麵店，和板橋湳雅夜市阿甘水餃，都表示今年會持續提供，阿甘水餃店老闆說，一份水餃十顆，待用餐增加到十二顆；新莊區一家小吃店業者表示，收到署名無名氏、從南部寄來的七十斤白米，想讓有需要的民眾吃飽一些。

中和區有一家小吃店，老闆每月自掏腰包供應四十名有經濟困難的民眾免費吃滷肉飯配魚丸湯的「A餐」，老闆貼心考量取餐者的自尊心，特別在店內張貼公告「點A餐，飯湯吃飽不用錢」，弱勢民眾如果不好意思開口，只要說一聲「點A餐」即可，顧及當事人的尊嚴。

另外，浪子回頭的顏維勳從二○一三年起，與開麵攤的媽媽也推出「待用麵」嘉惠弱勢民眾。

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