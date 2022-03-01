新北追思228 受難者︰勿忘前人犧牲付出

二二八受難者趙水濱向市長侯友宜展示他曾被子彈擊中的左手。（記者林欣漢攝）

2022/03/01 05:30

91歲趙水濱出席紀念儀式 侯友宜︰要正視歷史、坦然面對錯誤

〔記者林欣漢／新北報導〕昨天是二二八事件的七十五週年，新北市政府在三重區的二二八和平紀念公園舉辦紀念儀式，市長侯友宜與受難者趙水濱及三十多位家屬默哀追思、在紀念碑獻花，氣氛莊嚴肅穆；侯友宜表示，要正視歷史、坦然面對昔日的錯誤，呼籲各界用愛與包容來促進社會的祥和美好。

15歲被子彈擊中左手 只能打零工生活

九十一歲的趙水濱及三十多位受難者家屬出席，趙水濱讓侯友宜看他曾被子彈擊中的左手，傷疤仍清楚可見，他表示，當時只有十五歲，從此無法做粗重工作，只能打零工生活，有人留下傷痛的記憶，也有人失去生命，盼各界記取錯誤的歷史教訓，也希望從小就生活在自由民主的年輕一代，勿忘前人的犧牲付出。

新北市228總會理事長︰真相必須完整公開

新北市二二八總會理事長洪顯詔也說，倖存的受難者及死難者的家屬都有痛苦的記憶，二二八真相必須完整公開，才有真正和諧的社會，尋找真相不是為了報復，是為了解決不公不義，也告誡執政者必須警惕，絕對不能再發生。

「永遠不要忘記二二八的教訓，不能讓歷史悲劇重演！」侯友宜說，大家用莊嚴肅穆的心情悼念這段不幸的歷史，七十五年前的歷史血淚已被記錄，各界要放下族群對立及衝突，繼續為台灣的自由民主努力，市府會透過教育讓不同族群及下一代的年輕人，體悟民主的價值與相互包容的真諦。

侯友宜說，二二八紀念碑不只是立在紀念公園中，更要放在每個人的心裡，俄羅斯入侵烏克蘭就是血淋淋的例子，只有不分省籍、族群、黨派，放下對立衝突，內部團結才能贏得尊重、贏得勝利，透過愛與包容的力量，攜手團結迎向未來，珍惜得不來易的民主自由。

二二八紀念儀式，受難者家屬獻花追思。（記者林欣漢攝）

二二八事件七十五週年，新北市政府在三重二二八和平紀念公園舉辦紀念儀式，市長侯友宜（前排左四）與受難者代表及家屬合影。（記者林欣漢攝）

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