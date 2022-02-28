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    金價攀升 新北黃金博物館大金磚值逾3.8億

    新北市黃金博物館大金磚是鎮館之寶，參觀民眾開心地與金磚合照。（記者俞肇福攝）

    新北市黃金博物館大金磚是鎮館之寶，參觀民眾開心地與金磚合照。（記者俞肇福攝）

    2022/02/28 05:30

    〔記者俞肇福／新北報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，國際局勢動盪也造成國際黃金價格攀升，新北市黃金博物館的「鎮館之寶」大金磚，重達二二○‧三公斤，依最近市價計算，價值高達三億八四四二萬餘元，不少民眾在二二八連假到黃金博物館參觀、觸摸，希望財運虎虎生風。

    在二○○四年十一月開館、位於瑞芳區的黃金博物館，以金瓜石礦業歷史與黃金作為展覽主題，整合金瓜石地區的聚落樣貌、採礦歷史、在地文化與生態景觀總體規劃，將金瓜石地區珍貴的自然、礦業遺址、景觀特色、歷史記憶及人文資產完整保存。

    黃金博物館指出，館內的大金磚是「鎮館之寶」，許多遊客為了觀賞和觸摸大金磚而來，大金磚是立體狀的梯形，上方長度二十九‧五公分、寬十三‧五公分，下方的長度三十六‧五公分、寬十八‧五公分，高度是廿一公分，重達二二○‧三公斤，用強化防彈玻璃框罩住，左右兩側各有一個小孔，民眾可伸手觸摸大金磚。

    館方表示，創館時向中央銀行商借庫存黃金特別鑄造，鑄造完成後還經過金氏世界紀錄認證，當時是全世界最大的金磚，大金磚的產權屬於中央銀行，是全台人民的共有財，館方每年與中央銀行簽約借用展示。

    在大金磚的展示櫃位上，設計「大金磚今日價值」顯示看板，近日國際金價上揚，昨天金價是每公克一七四五元，大金磚目前總價是三億八四四二萬三千五百元。

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