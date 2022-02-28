改善壅塞 新北浮洲橋下市區道路優化 7月完工

新北市板橋浮洲橋下市區道路優化工程預計今年七月完工，可改善當地交通動線。（記者賴筱桐攝）

2022/02/28 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕因應板橋浮洲地區人口迅速成長，市府與交通部公路總局合作推動交通改善方案，中央負責台六十五線快速道路浮洲交流道增設北上、南下匝道工程，市府負責平面道路優化；市長侯友宜昨天視察工區表示，浮洲橋下的市區道路優化工程將於今年七月完工，台六十五線增設匝道預計明年六月完成，改善當地交通壅塞。

台65線增設匝道 明年6月完成

侯友宜指出，板橋浮洲合宜住宅有四千多戶，尖峰時段的車流量很大，台六十五線下板橋的匝道後，往土城、樹林方向車多壅塞，造成地區大塞車，市府從二○二○年起施作浮洲橋下市區道路優化工程，工程進度已達八十三％，預計七月完工；浮洲交流道增設北上、南下匝道工程，預計明年六月完成，屆時可分散前往土城、樹林的車流量約七成。

可分散約7成往土城、樹林車流

侯友宜表示，新北市正處於脫胎換骨、城市轉型的關鍵點，許多交通建設仰賴中央和地方一起努力，除了台六十五線快速道路增設北上、南下匝道，中山高林口交流道也增設南出與北入匝道、汐止交流道增設南下入口匝道並與捷運系統銜接，未來還有淡北快速道路、淡江大橋、一○五快速道路建構等，都需要中央大力支持，希望中央與地方同心齊力，讓新北市的交通路網更便利，帶動城市起飛。

市府工務局長詹榮鋒表示，台六十五線增設匝道工程是利用既有的中和支線缺口，新增匝道銜接至板城路，解決板橋區華東街和台六十五線板橋二交流道的壅塞情形；浮洲橋下市區道路優化工程是將下橋後前往板城路需迴轉的動線截彎取直，未來配合台六十五線新設匝道，調整板城路左、右兩側的行車動線，讓車流更順暢。

新北市長侯友宜（前穿白外套者）昨天視察浮洲橋下市區道路優化工程，了解工程進度。（記者賴筱桐攝）

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