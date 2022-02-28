新北／228連假爆出遊潮 侯友宜籲做好防疫

二二八連假期間，新北市各地風景區都湧現大量遊客。圖為新北大都會公園新北燈會活動現場。（記者賴筱桐攝）

2022/02/28 05:30

〔記者賴筱桐、林欣漢／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情，新北市昨天新增五例確診，市長侯友宜表示，二二八連假的天氣良好，市內多處風景區都有旅遊人潮，明天（三月一日）起有部分防疫措施解封，疫情雖然穩定，但尚未完全解除，民眾仍要做好防疫措施。

新增5確診 4例為涮涮鍋店員工及同住家人

新北市昨天新增五例確診，其中四例是板橋區某涮涮鍋店的員工（案二○五二九）及三名同住家人，另一例與台北市宗教協會的餐廳、KTV群聚案有關。

侯友宜昨天到浮洲橋下視察市區道路動線優化工程，他表示，二二八連假的天氣良好，出遊人數眾多，他前天從深坑、石碇到坪林走一趟，國道五號交通大致順暢，但很多車輛回堵在匝道入口，堵車平均一小時，連帶造成市區道路壅塞，市府已跟中央反映問題，希望調整或改善紅綠燈號誌系統，否則市民上國道會衍生很多民怨，預計今天收假日，國五、國三等高速公路及新北市的快速道路，仍有部分壅塞情形。

明起部分措施解封 侯：疫情未解除

他指出，三月一日起，有部分防疫管制措施解封，民眾會產生預期心理，在防疫政策鬆綁後也放鬆防疫戒心，他提醒民眾仍要做好自主防疫，疫情雖然趨穩，但沒有完全解除。

市府觀光旅遊局長楊宗珉表示，前天、昨天因天氣晴朗，包括九份、瑞芳、十分、碧潭等風景區都湧現觀光人潮，周邊停車場也滿場，市府的人潮儀表板隨時監看，人潮仍在可控制範圍內。

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