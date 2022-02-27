《烏來水源特定區通盤檢討通過》原民蓋自宅、溫泉產專區露曙光

烏來水源特定區主要計畫第三次通盤檢討，日前審議通過，原住民保留地興建自用住宅、溫泉產業專區發展露出曙光。（新北市政府提供）

2022/02/27 05:30

〔記者何玉華／新北報導〕烏來水源特定區主要計畫第三次通盤檢討，日前經內政部都市計畫委員會審議通過，原住民保留地興建自用住宅、溫泉產專區露出曙光，新北市議員馬見Lahuy．Ipin表示，後續還有開放民宿、溫泉產業發展等議題要在細部計畫進行調整，未納入範圍的Tranan德拉楠部落、Rahaw哪哮部落，將要求市府比照辦理。

新北市政府城鄉發展局指出，審議內容有部分調整，包括河川區範圍、台電桂山發電廠維持發電廠用地、保安林地調整為保護區及烏來台車周邊道路調整等，依程序需辦理公開展覽，說明會收集意見後，再送內政部審議；期間同步進行細部計畫修正，提報市都委會審議，待內政部核定主計畫後發布實施細部計畫，順利的話可於年底發布實施。

城鄉局指出，細部計畫包含「原住民保留地興建自住住宅審查要點」與「申請變更為溫泉產業專用區審查要點」，保留地內屬二○一八年發布實施「全國國土計畫」前既有的房屋，可依建築申請程序申請增建、改建或拆除後新建；另申請人、配偶及未成年子女名下均無自用住宅者，得申請新建自用住宅；列管的廿四家溫泉旅館業者，得以個案申請變更為「溫泉產業專用區」。

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