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    首頁　>　新北市

    中和中山路2段人行道 移除變電箱

    中和區中山路二段經改善後，已淨空人行道變電箱，提供民眾友善人行空間。 （記者翁聿煌攝）

    中和區中山路二段經改善後，已淨空人行道變電箱，提供民眾友善人行空間。 （記者翁聿煌攝）

    2022/02/27 05:30

    36座移至中央分隔島 11處消防栓地下化 工程3月中完工

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府針對捷運沿線及人口密集地區進行人行道更新、變電箱遷移，截至去年底，與台電及各單位評估後，已施作四百卅處變電箱遷移，今年目標再改善一百處。新北市長侯友宜昨天視察中和區中山路二段（板南路至中正路段）人行道改善情形時表示，推動人本環境是重要政策，希望給市民安全、友善、無礙的通行環境，該處工程預計三月中完工。

    侯友宜︰人本環境是重要政策

    工務局長詹榮鋒表示，市府針對捷運沿線及人口密集地區的人行道優先進行改善，中和區已完工的包括中和區圓通路、光環路、錦和高中周圍，以及預計今年完工的中正路和復興路。

    養工處長馮兆麟指出，該處路段設施老舊，且有變電箱、路樹、消防栓等阻擋行人通行，去年七月辦理人行道更新、變電箱遷移、弱電管溝埋設、路口改善及纜線下地等工程，總長約七百公尺；改善後，大幅增加人行道空間及路面平整度。

    遷移430處 今年再改善100處

    馮兆麟表示，人行道上原來的卅六座變電箱及五座電信箱體，遷移至新拓寬的中央分隔島，十一處消防栓地下化，原有路樹改種小根系樹種，避免破壞路面；工程除暢通人行動線確保行人安全外，更兼具綠化市容。同時改善四處路口行穿線，將原有行穿線拉直並增設庇護島，保障行人停等安全，總經費約五四八四萬元。

    到場的立法委員江永昌表示，中山路二段人行道人潮多，維護經費不足，多處路面早已破損嚴重；且該路段沒有劃設機車停車格，許多機車違規停放阻礙通行，行人常要與車爭道，險象環生，因此向中央爭取補助經費改善。

    市議員張志豪指出，中山路人行道長期被變電箱占據，對推嬰兒車的家長或年長者、身障朋友們相當不便，除多次向市府反映，也配合爭取中央前瞻經費補助。

    新北市長侯友宜（右一）昨天視察中和區中山路二段人行道改善工程。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（右一）昨天視察中和區中山路二段人行道改善工程。（記者翁聿煌攝）

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