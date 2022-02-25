可能與侯友宜同台 到新北試水溫？議會民進黨團幹部今交接 林佳龍觀禮

2022/02/25 05:30

〔記者翁聿煌、何玉華／新北報導〕今年底的雙北市長選舉，前交通部長林佳龍被視為綠營的活棋，他今天將到新北市議會參加民進黨團幹部交接，可能與到場觀禮的市長侯友宜同台；對於外界解讀林佳龍今天是「試水溫」？與林同屬正國會系統的立委吳琪銘昨天透露，很多人都勸進林佳龍參選台北市長，「相信林佳龍有聽見也正在思考」。

立委︰多人勸進選北市長

曾任新聞局長、台中市長、交通部長的林佳龍，被視為是民進黨競選雙北市長可能人選，他今天上午與正國會系統立委陳亭妃、吳琪銘等人，出席新北市議會民進黨團幹部交接，新任黨團總召集人也是正國會的陳啟能，展現正國會在新北的大團結氣勢；據了解，侯友宜依往例，對於各黨團幹部交接都會前往祝賀，兩位未來可能的競爭對手，有可能同台。

吳琪銘昨天表示，林佳龍只是前來觀禮、道賀，與新北市長選舉無關，他並透露，很多人勸進林佳龍競選台北市長。

陳啟能笑說，和林佳龍有深厚的革命情感，「他不來才怪！」陳並說，民進黨人才濟濟，林佳龍參選新北市長的可能性不高，他「推薦」民進黨秘書長林錫耀與新北市有淵源，曾代理台北縣長，是很好的人才，應納入候選人的名單考慮。

民進黨團今天上午在市議會舉行幹部交接，新任總召是陳啟能、副總召李倩萍、幹事長羅文崇、副幹事長陳科名、書記長廖宜琨；正國會的龍頭、立法院長游錫堃因國會議長身分，不便參與政黨事務，不會出席。

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