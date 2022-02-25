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    首頁　>　新北市

    新北議員要求提高義交福利 低收身障免費搭復巴

    2022/02/25 05:30

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會無黨團結聯盟黨團昨天召開記者會，要求新北市的交通義勇警察（簡稱義交）協勤費比照台北市，提高到每小時二三○元，並提供每年的健康檢查費，同時擴大提供低收入戶的身心障礙者免費搭乘復康巴士；市府估算每年預算將增加二、三千萬元，表示要評估財政後再研議。

    協勤費提高到每小時230元 提供健檢費

    市議會無黨團結聯盟黨團總召集人蔡錦賢、市議員李翁月娥、金中玉、游輝宂等人指出，新北市的義交從二○一二年起訂定的協勤時薪兩百元，至今十一年未調整，義交大多是計程車司機，犧牲開車賺錢的時間來服務社會，風雨無阻在危險的車陣中指揮交通，應該要有更公平的待遇、保障。

    目前僅補助低收身障8趟免費復巴

    黨團要求比照台北市標準，提供義交每年健檢費三千五百元、協勤時薪從二百元提高到二三○元、每月協勤時數從廿三小時增加到卅五小時，並擴大提供低收入戶的身心障礙者，不限次數免費搭乘復康巴士。

    社會局副局長許秀能、交通局副局長林麗珠表示，全市目前有五○八輛復康巴士，每年約三萬多人次搭乘，依據自然成長率，預算已逐年增加約兩千萬元，已補助低收入戶的身心障礙者八趟免費，非低收的身心障礙者僅需自行負擔三分之一（約六十元），若擴大到不限次數免費搭乘，至少要增加兩千多萬元預算，而且可能影響其他身心障礙者搭乘的機會，要視財政狀況再議。

    市府︰評估財政後再研議

    在義交的福利部分，新北市警察局副局長黃勢清說，全市約有一千兩百名義交，對於黨團的建議樂觀其成，會向市府建議，估計提高時薪到二三○元後，每年預算約增加一千多萬元。

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