新北二手市集做公益 同時行銷彰化特產

中港大排浪漫燈飾成聖誕打卡熱點。（新北市政府水利局提供）

2021/12/26 05:30

〔記者翁聿煌、周湘芸／新北報導〕新北歡樂耶誕城昨天舉辦「耶誕環保挖寶趣」愛心跳蚤市場，市長侯友宜及彰化縣長王惠美也一起推廣彰化的芭樂、烏魚子等農漁產品，今天週日還有彰化縣農漁特產的銷售會；另外，昨天、十二月三十一日、明年一月一日、二日的下午兩點至四點，在新莊區中港大排願景館廣場舉辦「耶誕跨年樂PARTY」，中港大排的浪漫燈飾也是打卡熱點。

中港大排辦趴 跨年假期還有

侯友宜表示，「耶誕環保挖寶趣」由各區清潔隊、民間單位義賣九千多件的二手衣物等，所得全數納入「新北市愛心大平台」專戶，用愛心、環保來散播幸福給弱勢民眾。

侯友宜、王惠美行銷彰化縣的農漁特產品，新北市彰化同鄉總會也慨捐三百萬元、一百萬元，分別給新北市府、彰化縣府做為公益用途；今年全國運動會柔道金牌、里約奧運國手蔡明諺拍賣個人的比賽戰袍做公益，最後以三萬元標出。今天在市府市民廣場還有彰化縣的農漁特產銷售會，在市府一樓也展示彰化耶誕百果樹及農遊地圖書等，行銷彰化縣休閒農業特色，展期到十二月二十九日。

新北市動物保護防疫處昨天也舉辦「毛寶貝幸福耶誕趴」活動，數百位民眾帶著毛寶貝，與黑犬軍團的二十五隻米克斯黑犬隨著合奏團音樂在草地上引吭高歌，侯友宜也到場同樂。

市府觀光旅遊局在新莊區中港大排願景館廣場舉辦「耶誕跨年樂PARTY」活動，昨開幕式由中信國小音樂班、中平國中扯鈴隊、麥可雜技秀及網紅歌手黃譽韶Caryson輪番演出，明年一月一日有泡泡秀、網紅歌手黃立綺表演，一月二日有魔術秀、Emma姊姊氣球秀等活動。

觀旅局長蔣志薇說，活動當天的前一二○位入場者，贈送宏匯廣場VR體驗券，下午三點半前完成拍照打卡還可獲得AirPods抽獎券，新莊中港大排已鋪上一‧八公里長度的燈飾，每天下午五點至深夜十二點亮燈，延伸到明年二月銜接中港大排光雕秀。

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