獅友送暖 弱勢翁帶3孫買書包、糖果

葉先生昨與孫子一同選購粉紅色書包。左二為國際獅子會三○○A二區第十專區主席邱品嘉。（記者周湘芸攝）

2021/12/26 05:30

〔記者周湘芸、吳正庭／綜合報導〕新莊區葉先生的兒媳離異、女兒離家，和妻子一起隔代教養三名孫子，他原本從事水電工，因為手部受傷而無法工作，經濟陷入困難，新莊社會福利服務中心昨天媒合國際獅子會三○○A二區第十專區贈送三千元禮券，陪同葉先生及孫子到家樂福採買書包及民生用品等，氣氛溫馨。

阿公受傷無法工作 欣喜獲贈耶誕禮

國際獅子會三○○A二區第十專區主席邱品嘉化身「聖誕婆婆」，陪伴葉先生一家人到家樂福採買，她表示，第十專區所屬的八個獅子會雖然在台北市，但也樂於到新北市送暖，獅友陪伴受贈者購買符合自身需求的物品，共提供新莊、三重、鶯歌的六十三戶弱勢家庭，每戶三千元禮券，感謝金陵女中、家樂福合辦愛心活動。

單親媽養兩幼兒 受助選購糖果零食

葉先生昨天採買三名孫子的書包及枴杖糖等，另一位單親媽媽「小雯」為了養育兩歲和一歲的小孩，她只得留職停薪，也參加愛心購物活動，選購糖果零食讓兩名幼子也有溫馨的耶誕節。

另外，氣溫低寒，三重紳士協會昨天辦理關懷街友的歲末惜福餐會，並提供熱水洗澡車、義剪義診等服務，協會人員連日來也探視街友，致贈睡袋、禦寒衣物、食物及防疫包等；社會局表示，新北市有觀照園、重建中心、幸福居等中途之家，希望街友接受安置，民眾如發現街友有緊急需求，可撥打1999或2956-0095通報。

中華道家人文協會連續九年響應新北市實物銀行，日前捐贈二萬三千顆愛心肉粽和一千七百條蛋糕給二千五百戶弱勢家戶；協會理事長張旖表示，九年來已捐贈超過十二萬五千顆粽子，歷年來都委託農會家政班製作，成員含括新住民、二度就業婦女和單親媽媽等，除了幫助弱勢家戶，也幫助到辛苦婦女的生計。

金門酒廠實業股份有限公司也回饋地方，攜手統一獅職業棒球隊，利用耶誕週末舉辦為期兩天的金門校園棒球推廣活動，金酒董事長黃怡凱代表公司捐贈二十萬元球具，協助推動地區三級棒球。

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