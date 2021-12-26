大遊具免費玩 五股「心環原」童樂會 把握今天

新北市長侯友宜化身車輪餅老闆，與民眾話家常。（新北市政府提供）

2021/12/26 05:30

侯友宜︰垃圾山翻轉成夏綠地 五股蛻變 都計明年送審

〔記者周湘芸、何玉華／新北報導〕新北市五股區公所昨天、今天在五股「心環原公園」舉辦耶誕節童樂會，有七項大型遊具及現場抽獎，吸引許多親子參加；市長侯友宜出席同樂，他表示，昔日的五股垃圾山已蛻變成五股夏綠地，髒亂、違建退散，如今成為民眾遊憩的好地方，市府明年會將五股都市計畫送到內政部審查，打造更好的居住環境。

希望解決洪水平原管制線等問題

侯友宜到場發送糖果跟民眾共度耶誕節，氣氛歡樂；他表示，五股區改造的下一步是五股都市計畫，希望解決洪水平原管制線等問題，鄰近五股的新泰塭仔圳重劃區第一階段已拆除完成，將帶動溪北地區的繁榮發展。

五股區長洪崇璉表示，耶誕童樂會的舉辦地點「心環原公園」，就是以前五股垃圾山的所在地，位於中興路三段的五股抽水站附近，經過市府兩年的努力，整頓髒亂的環境完成綠美化，另外也打造五股新冪境、環保藝術公園等，耶誕童樂會在五股工商路立體停車場提供免費接駁車，今天上午八點半發車，活動會場周圍道路也規劃汽、機車停車區，活動資訊可到五股區公所網站查詢。

就職三週年 侯友宜扮車輪伯聽民意

另外，昨天也是縣市長就職週年，侯友宜在臉書發表就職三週年的感想，他表示，日前在耶誕前夕的午後空檔，他推著車輪餅餐車走入人群、贈送車輪餅，從庶民經濟的視角出發，聆聽基層最真實的心聲，近距離和民眾親切互動，感受到滿滿的熱情，他很珍惜跟庶民互動的情感，身為新北市的大家長，他會站在最前線，努力讓大家的生活回到常軌，讓孩子平安、重展笑顏，也讓百業復甦起來，迎來更美好的幸福生活。

侯友宜表示，市府團隊會一一實現對市民許下的新願景承諾，除了積極整頓泰山塭仔圳、將五股垃圾山翻轉成為五股夏綠地，鐵腕解決數十年延宕的問題，也會繼續以負責任的態度，推動市政持續向前，以市民為本推動福利政策及便民措施，繼續翻轉新北市。

新北市長侯友宜出席耶誕童樂會與孩子同樂。（記者周湘芸攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法