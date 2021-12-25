為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    岩場登山路線 增37面可通訊告示牌

    新北市觀光旅遊局攜手中華電信，在熱門岩場路線設置37面可通訊告示牌，讓民眾從事戶外活動可即時掌握位置。（新北市觀光旅遊局提供）

    新北市觀光旅遊局攜手中華電信，在熱門岩場路線設置37面可通訊告示牌，讓民眾從事戶外活動可即時掌握位置。（新北市觀光旅遊局提供）

    2021/12/25 05:30

    〔記者林欣漢／新北報導〕近年戶外活動盛行，加上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情穩定，不少人相揪登山出遊，新北市觀光旅遊局與中華電信合作，針對熱門岩場路線設置三十七面可通訊告示牌，讓民眾可即時掌握位置，提升登山活動的安全性。

    觀旅局長蔣志薇表示，新北市境內擁有豐富的山林資源，非常適合各族群體驗，部分岩場路線因為奇險峻峭時常吸引民眾一睹風采，不過山區訊號容易受地形阻隔、天氣不良等因素干擾，當發生山區事故時，良好通訊與位置資訊往往是山區救援的關鍵。

    蔣志薇說，針對石碇區筆架山連峰、皇帝殿登山步道及新店獅仔頭山步道，建置三十七面手機可通訊標示牌，標示牌的位置和顏色很容易辨識，民眾經過時不妨多留意設址地點，有需要時在有訊號處發出緊急訊息、回報位置資訊，發生意外時才能有效對外求援。

    觀旅局表示，新北市觀光旅遊網網站提供各區熱門登山步道、長距離健行的淡蘭古道離線軌跡（GPX）檔案及教學，可以先將GPX檔下載至手機，登山時面對無通訊的地點，藉由手機自身具備的GPS功能，便能夠掌握即時位置及登山路線，在登山戶外體驗時不迷航。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播