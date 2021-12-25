岩場登山路線 增37面可通訊告示牌

新北市觀光旅遊局攜手中華電信，在熱門岩場路線設置37面可通訊告示牌，讓民眾從事戶外活動可即時掌握位置。（新北市觀光旅遊局提供）

2021/12/25 05:30

〔記者林欣漢／新北報導〕近年戶外活動盛行，加上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情穩定，不少人相揪登山出遊，新北市觀光旅遊局與中華電信合作，針對熱門岩場路線設置三十七面可通訊告示牌，讓民眾可即時掌握位置，提升登山活動的安全性。

觀旅局長蔣志薇表示，新北市境內擁有豐富的山林資源，非常適合各族群體驗，部分岩場路線因為奇險峻峭時常吸引民眾一睹風采，不過山區訊號容易受地形阻隔、天氣不良等因素干擾，當發生山區事故時，良好通訊與位置資訊往往是山區救援的關鍵。

蔣志薇說，針對石碇區筆架山連峰、皇帝殿登山步道及新店獅仔頭山步道，建置三十七面手機可通訊標示牌，標示牌的位置和顏色很容易辨識，民眾經過時不妨多留意設址地點，有需要時在有訊號處發出緊急訊息、回報位置資訊，發生意外時才能有效對外求援。

觀旅局表示，新北市觀光旅遊網網站提供各區熱門登山步道、長距離健行的淡蘭古道離線軌跡（GPX）檔案及教學，可以先將GPX檔下載至手機，登山時面對無通訊的地點，藉由手機自身具備的GPS功能，便能夠掌握即時位置及登山路線，在登山戶外體驗時不迷航。

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