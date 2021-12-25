淡海輕軌 12月30日起每日將加開44班次

淡海輕軌跨年夜將不打烊，連續營業42小時。（新北捷運公司提供）

2021/12/25 05:30

〔記者何玉華／新北報導〕淡海輕軌運量成長，十二月卅日起每日加開四十四班次，縮短班距，另為輸運跨年活動的民眾，十二月卅一日跨年夜連續四十二小時不打烊。

疫情趨緩 日運量一萬一千人次

新北捷運公司指出，疫情趨緩後，運量成長，七月起陸續縮短尖峰時段班距，吸引通勤及通學旅客回流，運量由六月平均每日三千人次，十二月已成長至平均每日一萬一千人次，假日更逾一萬兩千人次。

跨年夜通宵營運 連續42小時

新北捷運公司表示，十二月卅日起，淡海輕軌每日加開四十四班次，平、假日綠山線及藍海線離峰班距由卅分鐘縮短至廿分鐘，尖峰時段平均班距維持十五分鐘，綠山線及藍海線重疊區段尖峰班距維持六至九分鐘，離峰班距十五分鐘縮短至十分鐘。

十二月卅一日為輸運跨年活動的旅客，將通宵營運，一月一日○時至六時，重疊區維持十五分鐘一班次、非重疊區維持每卅分鐘一班次。

另外，明年元旦起，新北市交通局針對路邊停車行動支付，加碼推出「滿三送五、新用戶再享前三個月六折」的最新優惠，新、舊用戶享有每三筆現折五元、第六筆就折十元的優惠；另新用戶再享前三個月（九十天）每筆路邊停車費六折的優惠；新用戶若每個月有卅張十元停車單（三百元）計算，利用行動支付繳費，可省一百七十元。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，民眾只要下載Pi拍錢包、歐付寶、停車大聲公、車麻吉、橘子支付、LINE Pay Money、萬付通、遠傳friDay理財+ 等其中一家行動支付業者App，並綁定車號，以行動支付完成新北路邊停車費繳費即可享優惠。

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