串聯雙城區 板橋府中人行道下月完工

新北市長侯友宜（中）昨日視察「文化路、北門街、西門街人行時空廊道改造工程」。（記者何玉華攝）

2021/12/25 05:30

侯友宜視察文化路、北門街、西門街人行時空廊道 要求給市民更好的步行空間

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜昨視察板橋「文化路、北門街、西門街人行時空廊道改造工程」，要求明年一月底如期完工，讓市民在感受歷史底蘊與都會能量並存的雙城魅力時，也能有更好的步行空間。 對於尚未進行施工的人行道，指示施工單位要把人行動線與道路附屬設施、機車臨時停車格區隔，讓行人通行更順暢。

人行道磚面 灰色、紅色鋪排

工務局指出，「板橋府中美學示範基地」是市府今年度重大施政計畫，如火如荼進行的「文化路、北門街、西門街人行時空廊道改造工程」重新規劃人行道鋪面、交通動線及樹木植栽，串聯新板「都會區」及府中「古城區」人行道，預計明年一月底農曆春節前完工。

工務局長詹榮鋒說，自二○二○年七月拆除古城區小東門陸橋後，對周邊通行環境辦理整體改善計畫。「文化路、北門街、西門街人行時空廊道改造工程」作為「板橋府中美學示範基地」改善工程的一環，將打造串聯都會區及古城區的時空廊道，人行道磚面採用漸變比例的灰色及紅色，以跳色方式做鋪排，達到銜接古城及現代都市的效果。

道路附屬設施全數遷移設施帶

施工團隊養工處長馮兆麟表示，原北門街人行道設施老舊，且有路樹、變電箱、電線桿等阻擋行人通行，經與交通局、台電、板橋公所等單位協調後，規劃將道路附屬設施全數遷移設施帶，並於設施帶中間劃設停車空間，除暢通人行動線外更確保行人安全。

文化路原路段人行道寬敞，但路樹及設施無統一規劃，行人及自行車動線不明確，因此將路樹及設施往兩側遷移，預計可劃分出兩米的人車共道及人行空間，整體工程預計明年一月底完工，總經費約六六八三萬元。

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