涉嫌旅館用地變豪宅 潤隆董座300萬交保

潤隆董事長蔡聰賓繳交300萬元交保金後離開北檢。 （記者錢利忠攝）

2021/12/24 05:30

〔記者錢利忠、賴筱桐／綜合報導〕上市公司興富發旗下潤隆建設投資興造水岸豪宅「國賓大苑」，申請建照時爆發「旅館用地變豪宅」爭議，台北地檢署前天發動搜索及約談，昨訊後依偽造文書罪，諭令核章建照變更的新北市政府工務局施工科使照股前技士潘仕傑等八名官商交保，潤隆董事長蔡聰賓以三百萬元交保。

新北市長侯友宜昨天表示，此案是二○一三年的舊案，目前市府沒有公務人員涉入不法，任何公務員都要嚴格惕勵自己、守法盡責，才對得起國家和人民，市府會尊重司法調查。

蔡聰賓辯稱是賣住宅式旅館

蔡聰賓接受偵訊時，否認將「旅館用地變豪宅」等指控，把申請建照等細節推給建築師，辯稱他本來就是賣「住宅式旅館」，買家購屋後可自行經營旅館。

當初參與起造「國賓大苑」建案的明緯建設實際負責人王文宏、田都國際旅館實際負責人周文龍，分別被諭令一百萬元、五十萬元交保。此外，仲正地政士事務所負責人連滋培、新北市工務局建照科前技士楊季儒、施工科前科長曾維良、建照科前科長陳嘉興及潘仕傑等五名被告，各被依偽造文書罪諭令十萬元交保。

另外，潤隆開發部襄理林貞誼、經營跑照業務的振城營造負責人楚邦利、時任工務局簡任技正王呈穩、施工科使照股前股長邱柏霖等四人，以證人身分請回。

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