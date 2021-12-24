新北土地現值平均調高3.5％ 林口漲最多

板信商業銀行雙子星總部大樓所在地十三度蟬聯地王。（新北市政府地政局提供）

2021/12/24 05:30

明年公告地價平均漲5.76％ 板信商銀雙子星13度蟬聯地王 現值每坪244萬

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市二○二二年公告土地現值平均較今年上漲三．五％，公告地價比今年上漲五．七六％，其中，位於新板特區的板信商業銀行雙子星總部大樓所在地十三度蟬聯地王，土地現值及公告地價每坪分別約二四四萬元及四十八．九萬元。另外，林口區明年土地現值上漲六．八四％，為漲幅最高行政區。

林口公告現值上漲6.84％

地政局表示，二○二二年公告土地現值作業期間雖受疫情影響，但不動產市場因長期利率偏低、資金充裕、剛性需求存在，加上建築成本上揚及市場預期心理等因素，帶動交易量價，房屋買賣移轉棟數較去年同期增逾一成，價格呈現上漲走勢。

地政局長康秋桂指出，明年新北市地王由板信商業銀行雙子星總部大樓蟬聯，土地現值為每平方公尺七十三．八萬元，換算每坪約二四四萬元，較今年上漲一．七九％；公告地價每平方公尺十四﹒八萬元，換算每坪約四十八．九萬元，較今年上漲四．二三％；最低價土地為烏來區的保安保護區，土地現值及地價分別為每平方公尺一五○元、三十元。

樹林、三峽、鶯歌 漲幅高

康秋桂說明，明年公告土地現值中，樹林、三峽、鶯歌區分別上漲五．一九％、五．二五％、五．五三％，主要受惠於捷運三鶯線、萬大樹林線、新北市立美術館等重大建設及台北大學特定區穩定發展；林口、汐止區分別上漲六．八四％、四．三八％，主因為林口工一重劃區、三井Outlet二期、汐止大經貿園區提升生活機能，漲幅明顯；泰山區在新泰塭仔圳市地重劃開發案的利多下，也上漲五．一二％。

另外，板橋、土城、中永和、三重、蘆洲、新莊、新店及淡水區等交易熱區，公告現值漲幅約在二．一四％至四．三一％不等。

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