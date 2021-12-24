新北公托、準公托 侯友宜︰明年加薪

新北市長侯友宜（中）昨至板橋實踐公共托育中心與幼兒互動，並宣布托育人員調薪政策。（記者賴筱桐攝）

2021/12/24 05:30

公托員工每月調薪4千元 瑞芳等4偏區5千元 準公托提高久任獎金 滿1年1萬8 滿5年3萬

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜昨天視察板橋實踐公共托育中心，宣布自明年一月起，新北市公共托育中心各類專業人員每月調薪四千元、四個偏區加碼調薪五千元，準公共化托嬰中心的托育人員提高久任獎金，希望降低流動率，提供穩定服務，共創安心優質的托育環境。

希望降低流動率 提供穩定服務

侯友宜戴上紅色耶誕帽，在社會局長張錦麗陪同下，前往板橋實踐公托中心與幼兒同樂，有的孩子穿上應景的耶誕服裝，在地上爬來爬去，有些小孩不怕生，主動張開雙臂向侯友宜討抱抱、拿禮物，模樣可愛。

明年公托再增7家 總數達101家

侯友宜指出，新北市公私立托嬰中心共三○四家，包含公共托育中心九十四家、私立托嬰中心二一○家，目前公托收托四八九七名幼兒，加入合作聯盟的準公共化托嬰中心有一七九家，收托四八八五名幼兒，總收托人數九七八二人，至明年一月十五日，新北市公共托育中心將再增加七家、總數達一○一家，鼓勵年輕族群生育，寶貝們在優質的托育環境下平安健康成長，家長就近送托，減輕負擔。

為托育人員打氣 共約1700人受惠

侯友宜強調，托育人員在第一線照顧孩子非常辛苦，必須給予加油打氣，市府感謝議會支持預算，新北市從二○二二年一月起，公托中心包括主任、行政、托育、護理、廚工等各類專業人員合計一九○二人，每人每月調薪四千元，瑞芳、金山、深坑、三芝等四個偏區調薪五千元，其中包含交通補助一千元；準公共化私立托嬰中心托育人員提高久任獎金，在同一家任職滿一年，每年可獲一萬八千元獎金，滿三年每年兩萬四千元，滿五年每年三萬元，總計約八百人受益。

板橋實踐公共托育中心主任林滙伶表示，她在新北公托服務九年，這項加薪和調高久任獎金的政策，有助於穩定托育人員的流動率，吸引新進教保員投入，大學相關科系畢業並考取托育證照的新進員工，月薪可從三萬六百元提升至三萬四千六百元。

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