國家警光獎 新北市警局奪4首獎

內政部部長徐國勇（左）頒發預防犯罪類首獎給新北市警局，由副局長黃勢清（右）代表領獎。（記者邱俊福翻攝）

2021/12/23 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕有「警界奧斯卡獎」之稱的「國家警光獎」，昨天舉辦第五屆頒獎典禮，新北市警察局在偵查犯罪、預防犯罪、改善交通與綜合規劃的四項團體組都獲得首獎，個人組方面也有第一名、第二名及優等獎等，成績斐然是最大贏家。

首創疫調分析中心 助控制疫情

警光獎是由警友總會最高顧問葉國一創辦，他為了慰勉績優員警辛勞，連續五年慷慨解囊捐款一千萬元做為獎勵金，今年團體組獎金最高是四十萬元，個人組獎金最高二十萬元，昨天由內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、警察之友總會理事長郭台強及最高顧問葉國一分別頒獎。

警政署表示，新北市警察局因應疫情，首創「新北市疫調分析中心」，徵召三百名內勤員警支援，共完成六七九九案的精準疫調，掌握七萬四七二九個確診足跡點，並投入大批警力尋回八一七名失聯確診者，有效協助控制疫情，獲得團體組綜合規劃類首獎。

在偵查犯罪類首獎，新北市警局偵破多件毒品、槍械、詐欺及組織犯罪等重大刑案，打擊犯罪成績亮眼；在預防犯罪類首獎，包括全國首創「三層校園安全防護網」，維護師生安全，並結合高關懷青少年通報中心，有效防範兒少被害事件，另針對參與聚眾滋事的少年實施關懷協助，例如陪伴參加運動。

改善交通 創輪動式熱點科技執法

在改善交通類首獎，新北市警局以「科技城市、順暢新北」為願景，藉由雲端AI智慧影像分析，首創輪動式熱點科技執法，運用無人機制高掌握全市交通狀況、改善交通節點，提供市民安全與優良用路環境。

個人組也獲第一、二名及優等獎

在個人組部分，淡水警分局中正路派出所警員張詩永獲得查緝毒品類優等獎，新店警分局偵查員游斯凱獲得打擊詐欺類優等，刑事警察大隊偵五隊分隊長林威良獲得反黑肅槍類第二名；板橋警分局防治組警員王閔南榮獲綜合評量類優等獎，王閔南遇有家境困苦無法負擔喪葬費用，都主動轉介公益團體來協助家屬，替弱勢家庭省下喪葬費用；綜合評量類另一個得獎人由鑑識中心警務正陳福振拿下第一名，他也是模範公務人員，曾獲蔡英文總統及市長侯友宜頒獎並公開表揚。

此外，保三總隊的偵查佐康力權也榮獲個人組的查緝毒品類第一名。

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