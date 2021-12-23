助老屋都更 新北都更大聯盟成立

新北市三十年以上老舊房屋高達七十六萬戶，占全市比率超過四成，需加速推動都更。（記者賴筱桐攝）

2021/12/23 05:30

市府與5專業機構合組

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市三十年以上的老舊房屋高達七十六萬間，占全市比率四成多，影響景觀且有居住安全疑慮，新北市政府住宅及都市更新中心昨天與台灣建築中心、新北市不動產開發商業同業公會、新北市建築師公會、新北市不動產估價師公會、新北市都市更新學會等五個機構組成「新北都更大聯盟」，藉由各單位的專業來協助推動都更。

建立專業、合作、互惠模式

兼任住都中心董事長的副市長陳純敬指出，中心目前負責的公辦都更案包括永和大陳社區等五案，民辦都更有五十多案持續追蹤、整合，以往都更容易失敗的原因，在於民眾或廠商的專業與信任度不足，住都中心秉持互信、互惠理念，尋找專業團體結盟，不與民間業者爭利，也降低廠商投資風險，減少不確定性，未來建立專業、合作、互惠的都更模式，發揮「一加一大於二」的效益。

陳純敬表示，「新北都更大聯盟」有三項目標，第一是強化都更專業，透過與業界合作，讓產業蓬勃發展；第二是擴大都更量能，許多老舊社區位於市場性不佳地區，業者整合意願低落，若社區採自力更新，並委託住都中心擔任管理者，公會將推派廠商協助；第三是透過說明會與教育訓練課程，推廣都更法令與實務。

住都中心副執行長錢奕綱說，台灣建築中心可協助建築標章審查及認證；不動產開發同業公會進行投資可行性評估，推薦會員參與都更案公開評選；建築師公會推薦建築師製作都更建築文件、圖面及簽證；估價師公會協助都更估價文件、報告書製作及簽證；都市更新學會推薦會員撰寫都更事業及權利變換計畫並參與審議。

他表示，住都中心成立將滿一年，已成功輔導多件都更案，例如新莊公園一路海砂屋權利變換計畫已經核准，將完成百分之百的住戶整合並拆除建築物；新店大溪地海砂屋社區，住都中心辦理都更法令說明會及駐點提供諮詢；板橋文化路及蘆洲長安街社區將委託住都中心進行全案管理。

新北市住宅及都市更新中心與五大專業機構合作，組成「新北都更大聯盟」，左三為副市長陳純敬。（記者賴筱桐攝）

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