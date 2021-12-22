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    首頁　>　新北市

    新北耶誕環保挖寶趣 25日義賣二手好物

    「耶誕環保挖寶趣」義賣善款全納入愛心大平台專戶。（環保局提供）

    「耶誕環保挖寶趣」義賣善款全納入愛心大平台專戶。（環保局提供）

    2021/12/22 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕耶誕節即將到來，新北市環境保護局於廿五日下午二點至八點，在新北市民廣場舉辦愛心跳蚤市場「耶誕環保挖寶趣」活動，現場將有四十八個「讓愛動起來」二手好物義賣攤位，現場消費滿一百元可集點，參加抽LG掃拖機器人、奈米吹風機、氣泡機、震動按摩槍等大獎，當日義賣善款將全數納入新北市愛心大平台專戶，既響應環保又兼做愛心。

    48攤位 消費滿百元集點抽獎

    環保局說，今年向各界發出二手好物召集令後，獲得廣大迴響，包含擁有小聯盟經驗的職棒選手陳俊秀、高國輝、江少慶、前SBL球星吳永仁及奧運國手蔡明諺、蘇麗文及劉威廷等運動員共襄盛舉，捐出簽名球、球棒及運動用品；蔡明諺也將帶著曾陪他征戰大小柔道比賽的戰袍到現場，進行二手好物拍賣。

    奧運國手蔡明諺 捐柔道戰袍義賣

    現場也將有許多經過各區清潔隊修繕達人巧手修復後的物資，例如腳踏車、烤箱、電鍋及電扇等小型家電類，還有樂器、玩具及玩偶等，種類包羅萬象，活動當天只要消費滿一百元就可獲得一點，集滿五點，即有機會抽中最大獎LG掃拖機器人外，還可以兌換環保局「新北十二少」月曆一份，換完為止。

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