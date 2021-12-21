新北國高中生第2劑BNT開打 明年一月五日完成

學生們進行BNT第二劑疫苗接種。（記者邱書昱攝）

2021/12/21 05:30

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市各高中、國中陸續安排學生施打第二劑BNT疫苗，教育局長張明文昨天到樹林中學關心學生的接種情形，他表示，新北學生施打意願的比例約八十九％，預計在明年一月五日完成接種，接種後實施二天的居家線上授課、二週內靜態課程並追蹤學生的身體狀況。

施打意願比例約八十九％

樹林中學安排在活動中心接種，動線順暢並設立屏風，保護學生的個人隱私，由於時間點接近明年一月中旬的學測，因此優先安排高中三年級學生施打；校長曹永央表示，學生數二二九六人，同意接種有二一六一人，比例達九十四﹒一二％，為了避免學生空腹施打及接種部位可能疼痛紅腫，貼心準備早餐及冰敷的小冰寶來舒緩學生的不適感。

吳姓學生說，打完後手臂有些不舒服，冰敷後就緩解；林姓學生也說，感覺手臂痠麻及頭暈，這幾天要多休息、不能熬夜。

接種後實施二天居家線上授課

張明文表示，連日來已有二所外僑學校因為配合寒假時間，在十七日率先施打，新北市所的屬國高中職是從二十日起施打，預計明年一月五日完成，共有十四萬二千名學生願意施打第二劑疫苗。

他說，根據資料顯示，第二劑BNT疫苗對於年輕人有較強的副作用，會請各校多關注學生們後續的健康狀況，如有需要也能請疫苗假，不列入出缺勤，學生在接種疫苗後的廿八天內，若出現疑似心肌炎或心包膜炎症狀，務必立即就醫。

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