班班有冷氣 新北進度已達8成

新北市配合中央推動班班有冷氣政策，投入40億多元進行公立高中以下學校電力改善及冷氣裝設計畫。（記者林欣漢攝）

2021/12/21 05:30

預計在明年二月完工

〔記者林欣漢／新北報導〕配合中央推動「班班有冷氣」政策，新北市投入四十多億元進行公立高中以下的各校電力改善及冷氣裝設計畫，市長侯友宜昨天到三重區二重國小視察工程施作情形，他表示，全市目前的總進度已達八成，預計在明年二月完工，提供師生更舒適的學習空間。

將裝置校園能源管理系統

侯友宜指出，裝設冷氣讓學生擁有更舒適的學習環境，進而提升學習品質，並從中學習能源永續的概念，各校也將陸續裝置校園能源管理系統（EMS），配合冷氣使用原則、能源雲及冷氣空調控制器等，進一步推動能源課程，期望在舒適環境與低碳校園取得平衡。

教育局長張明文表示，全市高中職以下的公立學校電力改善共有三○五校（含分校），工程作業分為七十一群，預計裝設二萬九九六八台冷氣，是全國量能最大、經費最多。

各校趕工 盼提升學生學習力

他說，新北市去年九月完成高中職以下學校的電力勘查盤整，在台電與專業技師協助下，進行電力系統規劃設計及審查作業，今年暑假已完成全市七十一群電力系統工程招標，各校正陸續趕工，期望明年讓學生在舒適的環境中學習成長。

張明文表示，冷氣裝設與電力改善是最後一塊拼圖，電力改善及冷氣裝設也獲得廠商回饋四一四一台冷氣，價值一．八億元，提供學生宿舍及社團多元學習使用。

二重國小校長葉綉燕指出，全球暖化與氣候變遷，夏日高溫幾乎已成常態，孩子在炎熱的教室學習，常常酷熱難耐、昏昏欲睡而影響學習成效，「班班有冷氣」有助於提升學生的學習力，也為辛苦教學的老師提供更友善的工作環境。

新北市長侯友宜（前排中）昨天到三重區二重國小視察工程施作，他指出，裝設冷氣讓學生擁有更舒適的學習環境，進而提升學習品質。（記者林欣漢攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法