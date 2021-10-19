安坑輕軌列車42％國產 侯友宜讚舒適

新北市長侯友宜視察安坑輕軌列車進駐機廠情形，稱讚列車的創新、舒適度，比淡海輕軌更細緻。（記者邱書昱攝）

2021/10/19 05:30

首列車9月底進廠測試 整體工程進度83％ 明年進行動態測試 目標明年底通車

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜昨天到新店安坑視察安坑輕軌首列車進駐機廠情形，列車採用國內車體牆板、空調、電纜、座椅等，國產化比例達42％，預計2022年進行動態測試及耐久性測試，安坑輕軌整體工程已達83％，目標2022年底完工通車。

光耀金色車身 全線15列車

市府捷運工程局表示，車身為光耀金的安坑輕軌首列車，9月底從新竹的台灣車輛公司進駐安坑機廠，進行接收檢查、靜態功能測試與行駛測試，未來全線將配置15列車行駛，每列車有5節車廂、共62個座位，可搭載265名乘客。

每列車5節車廂 可載265人

侯友宜指出，安坑輕軌列車符合國產國造精神，包含空調、車體、照明、座椅、電線電纜都是國產製造，比例達42％，比淡海輕軌國產比例的22％更高。

此外，每列車從車體銲接、膠合、電裝、內裝、聯掛到轉向架結合，生產製程耗費約12個月，出廠前還要完成電路系統測試、靜態測試、動態測試以及全車水密測試，單列車出廠前測試總耗時2.5個月。

比淡海輕軌22％國產比例更高

侯友宜與台灣車輛公司董事長蔡煌瑯等人一起上車體驗，他說，與同樣國造的淡海輕軌相比，安坑輕軌列車的創新、舒適度更細緻，當地議員也稱讚，坐起來和歐洲列車相比毫不遜色。

雙北通勤可省15到20分鐘

捷運局長李政安指出，安坑輕軌全線7.5公里長，設置9座候車站、1座機廠，沿途經過新店安一路、安捷路、安和路，以安心橋跨越新北環快道路及新店溪，在十四張站銜接新北環狀線，建構轉乘路網，未來通車後可節省雙北通勤15到20分鐘車程，促進地方發展。

李政安表示，安坑輕軌7月完成全線高架橋合龍後，進行高架軌道鋪設及機電系統工程施工，平面段已完成土木建築主體及軌道鋪設，安坑機廠也完成駐車廠、維修廠、行政大樓主體結構等，截至9月底計畫進度達83％，其餘14輛列車將陸續運抵機廠，預計2022年底完工通車。

新北市長侯友宜視察安坑輕軌列車進駐機廠情形，稱讚列車的創新、舒適度，比淡海輕軌更細緻。（記者邱書昱攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法