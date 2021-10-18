義民爺祭 侯友宜為虎豹潭失蹤者祈福

家委員會主委楊長鎮（左一）與新北市長侯友宜（左三）等人為台灣祈福。（記者邱書昱攝）

2021/10/18 05:30

〔記者邱書昱、賴筱桐／新北報導〕新北市三峽客家文化園區昨天舉辦義民爺文化祭主祭大典，由客家委員會主委楊長鎮與新北市長侯友宜擔任正獻官，兩人向義民爺祈求國泰民安，侯友宜致詞時特別為16日發生的雙溪虎豹潭落水意外的罹難者與傷者祈福，希望逝者安息，家屬盡快撫平傷痛。

侯友宜昨天一早先坐鎮指揮雙溪虎豹潭搜救工作，再趕回三峽的祭儀，他說，今年嚴峻的武漢肺炎疫情帶走846人生命，加上高雄日前發生城中城社區火災，傷亡慘重，而16日新北市也發生虎豹潭溪水暴漲意外，造成6人落水，誠心祈禱義民爺保佑市民、國人平安健康。

侯友宜表示，義民爺是客家重要精神代表，象徵保家衛國，為了國家盡一份忠義，期盼凝聚所有力量，以客家族群堅忍不拔、刻骨耐勞的精神，共同度過難關，面對未來挑戰，大家團結在一起，「中華民國加油、台灣加油。」

針對虎豹潭意外，社會局指出，已啟動社工關懷機制，分頭在現場、社福中心與醫院守候，了解家屬需求，針對所有罹難者，不論是否為新北市民，將全面發給家屬1萬元慰問金，盼協助家屬度過煎熬的難關。

市府客家事務局說，今年受疫情影響，義民爺文化季實體活動及鄉親觀禮改由線上直播舉辦，但融入創新思維及科技，像是客家社團透過創意巧思，代替以往殺豬公的傳統儀式，另推「義起向前行」2D跑酷遊戲，將義民信仰文化以輕鬆有趣的方式呈現，並邀請網路紅人利用網路社群傳達義民爺的精神。

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