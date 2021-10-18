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    全運會網球 新北女團7連冠男團摘銀

    新北市在全運會「捍衛主場」，吳昊軒在武術男子長拳奪金。（全運會官網提供）

    新北市在全運會「捍衛主場」，吳昊軒在武術男子長拳奪金。（全運會官網提供）

    2021/10/18 05:30

    吳昊軒武術男子長拳 周宗昱擊劍男子軍刀個人賽 都奪金

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市網球隊在今年全國運動會「捍衛主場」，男團與女團強勢挺進金牌戰，女團昨天摘金，蟬聯全運會7連冠，男團不敵台北市，拿下銀牌。此外，新北市選手吳昊軒勇奪武術賽事男子長拳金牌；擊劍賽男子軍刀個人賽，新北市選手周宗昱贏得金牌、衛冕成功。

    女團金牌戰第1點單打，由新北市李亞軒對戰高雄市蔡侑岑，李亞軒雖然開局發球手感不佳，但攻擊威力不減，直落2盤，收下第1點；第2點雙打，新北市由詹謹瑋、徐竫雯對上王兆宜及李冠儀，雙方激戰、戰況膠著，最終新北市組合「詹徐配」技高一籌勝出，新北連拿2點，金牌入袋，網球女團7連冠到手。

    網球男團金牌戰上演「雙北對決」，由地主新北市迎戰台北市，第1點單打由新北市李冠毅對上台北市吳東霖，第1盤雙方激戰，由吳東霖收下，第2盤李冠毅因傷棄賽，台北市先馳得點；進入第2點雙打，新北市白傑明、歐文傑不敵台北市楊宗樺、許育修，最終以銀牌飲恨。

    吳昊軒繼2019年桃園全運會後，再次突破自我，比賽表現穩定，武術男子長拳得到9.63分，為新北市增添1面金牌。吳昊軒透露，在國家訓練中心高標準的培訓過程，他自認與其他選手實力有落差，曾遭遇低潮，後來和心理諮商師合作，分析自我情緒及心理狀態，發揮最佳實力。他說，備戰時受到許多師長及教練鼓勵，全運會摘金後，最想跟一路支持他的人說：「我愛你們！」

    此外，擊劍男子軍刀個人賽，周宗昱在賽場上以15比11擊敗2017年全運會金牌得主、高雄市陳慧宗，奪金那一刻，周宗昱放聲大吼、激動落淚，他說：「我做到了！」出社會以後少有機會練習，為了今年全運會接受集訓，身為地主隊，不想辜負大家的期待，目標就是金牌，經過努力，願望成真，未來希望有機會挑戰2024年巴黎奧運。

    10公尺空氣手槍混合賽 獲銀

    至於全運會射擊賽事10公尺空氣手槍混合賽，新北市選手郭冠廷與杜禕‧依姿摘銀。杜禕‧依姿表示，金牌戰發揮得比個人賽更好，只是最後幾發過於急躁，表現不盡理想。

    新北市在全運會「捍衛主場」，網球隊女團奪金7連冠。（全運會官網提供）

    新北市在全運會「捍衛主場」，網球隊女團奪金7連冠。（全運會官網提供）

    新北市在全運會「捍衛主場」，周宗昱在擊劍男子軍刀個人賽贏得金牌，開心地在場上大吼。（全運會官網提供）

    新北市在全運會「捍衛主場」，周宗昱在擊劍男子軍刀個人賽贏得金牌，開心地在場上大吼。（全運會官網提供）

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