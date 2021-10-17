新北／全運會開幕 蔡英文：精彩表現爭取榮譽

全國運動會開幕，由總統蔡英文（見圖）、行政院長蘇貞昌及新北市長侯友宜共同揭幕。（記者林正堃攝）

2021/10/17 05:30

〔記者周湘芸／新北報導〕全國運動會昨天晚間在新莊體育館舉行開幕典禮，由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及新北市長侯友宜等人共同揭幕，奧運網球選手盧彥勳、跆拳道選手羅嘉翎代表運動員點燃聖火；蔡英文指出，今年是台灣體育大爆發的一年，在東京奧運展現史無前例好成績，都是選手、團隊經年累月努力而來，政府會逐年提高體育署經費，改善運動場館、為選手量身打造訓練計畫，讓選手不只是精進實力，也要挑戰自我極限。

開幕典禮由蔡英文壓軸致詞並宣布全運會開幕，她表示，各縣市優秀好手來到全國運動競技最高殿堂，都是做好準備，要用最精彩的表現爭取最大榮耀；今年是體育大爆發的一年，選手在東京奧運創造史無前例的好成績，這次全運會也有好幾位大家耳熟能詳的東奧好手來參賽，賽事一定會非常精彩。

蔡：為選手量身打造訓練計畫

蔡英文強調，有這麼多優秀運動選手展現體育實力，不是偶然，是靠著選手跟教練經年累月的努力，政府重視體育發展，逐年提高體育署預算、改善場地、選手十年計畫量身打造訓練計畫等等，要把這些寶貴經驗延續下去。

守住疫情辦賽事 侯友宜欣慰

率先致詞的地主新北市長侯友宜說，5月武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情爆發，讓全運會籌備團隊感到猶豫徬徨，他堅定認為新北市一定能守住疫情，讓全運會在新北市成功，幾度激動感謝中央地方一條心守住疫情，也感謝各縣市首長在跨縣市傳遞聖火活動給予支持，希望選手都能創造佳績。

蘇貞昌則說，全運會是全國最高等級、項目最多、規模最大的賽事，為亞運、奧運栽培一代又一代的好手，讓台灣子弟在世界爭光。新北市為全國第一大市，上次主辦全運會是他18年前擔任台北縣長時，他非常能體會籌備賽事大會的辛苦，因此特別感謝侯友宜率領團隊盡心盡力，在疫情中兼顧各方面籌備，如此大規模舉辦非常不簡單。

全運會開幕活動未開放民眾進場觀禮，各縣市代表隊依序進場，新北地主隊壓軸，由副市長劉和然領軍入場，現場工作人員一陣歡呼，氣氛熱絡；新北市政府體育處表示，全國運動會將進行到21日止，賽事皆有轉播，詳細賽程及轉播資訊可至全國運動會官網及粉絲團查詢。

全國運動會於新北市登場，市長侯友宜特別感謝中央、地方一條心守住疫情。（記者林正堃攝）

全國運動會開幕，由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌（見圖）及新北市長侯友宜共同揭幕。（記者林正堃攝）

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