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    首頁　>　新北市

    新北淡水社宅變長照中心 新北市府：民眾訴求

    新北市府於淡水區海天段公有土地（圖中綠地處）規劃1處社會住宅，近日開公聽會宣布將改做長照中心。（新北市議員鄭宇恩提供）

    新北市府於淡水區海天段公有土地（圖中綠地處）規劃1處社會住宅，近日開公聽會宣布將改做長照中心。（新北市議員鄭宇恩提供）

    2021/10/16 05:30

    〔記者林欣漢、何玉華／新北報導〕新北市政府原有意將淡水區海天段一處公有地規劃為社會住宅，近日召開公聽會卻宣布改做長照中心，民進黨市議員鄭宇恩說，市府沒有與地方溝通，逕將社宅規劃案取消，不符地方期待；無黨團結聯盟議員蔡錦賢表示，市府的規劃案應充分利用容積，將地方需求的空間一併納入規劃。

    議員：未與地方溝通

    新北市衛生局表示，淡水海天段等5筆土地原由城鄉局評估興建社會住宅，但前年6月的先期規劃地方說明會，居民大多反對，訴求應以托老、托幼及里民活動中心為主。推估淡水老年人口持續成長，長照需求量大，兼顧當地居民訴求，市府決議規劃興建長照設施，採BOT方式辦理，減輕財政負擔。

    鄭宇恩指出，鄰近有私立明厚老人長期照顧中心、紅樹林護理之家、台北仁濟院附設仁濟安老所等，市府不願意興建社宅、不回應居民對公共設施的需求，反而把公有土地硬塞給廠商BOT，虧錢也得做，邏輯令人費解。

    應納入地方需求空間

    蔡錦賢表示，該處地點位於捷運紅樹林站對面，地理位置相當好，容積可以蓋到1300多坪，之前計算過約12樓，市府卻只規劃6樓，沒有充分利用來回饋地方做為活動中心等，相當可惜。

    衛生局表示，將持續討論研議，以滿足民眾需求。

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