新北振興「加倍奉還」 消費抽3輛休旅車

隆集團提供Nissan X TRAIL、KICKS與LUXGEN URX做為抽獎品。（新北市經濟發展局提供）

2021/10/14 05:30

明公布抽獎辦法及其他獎項 加倍券也於明起在官網開放登記

〔記者邱書昱、賴筱桐、林欣漢、吳亮儀／綜合報導〕新北市府振興經濟推出「新北加倍券」、「數位加碼」後，再祭出「加倍奉還」消費抽獎，經濟發展局昨天宣布，裕隆集團提供3輛總價超過300萬元的休旅車當獎品，明（15）天將公布抽獎辦法及其他獎項；而「新北加倍券」明天起在官網開放登記至10月31日，中獎民眾可持5倍券到新北市境內的7-11門市兌換。

加倍券中獎者 全市7-11兌換

經發局昨公布裕隆集團將提供Nissan X TRAIL、KICKS與Luxgen URX共3款休旅車做為「加倍奉還」抽獎獎項，明天將公布活動規則；而5倍券500元、1000元、5000元分別換新北加倍券1000元、2000元、1萬元的活動，明天起到10月31日開放線上登記抽獎，總計31萬份，11月8日公布中獎名單，中獎者於11月15日到11月28日到新北境內7-11門市兌換。

侯友宜：是否降級觀察3指標

此外，新北市昨天沒有新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案，市長侯友宜在市政會議指出，是否降級開放，必須觀察疫苗接種率、國際疫情趨勢及醫療量能3大指標。

第2劑疫苗接種率 新北僅17%

侯友宜說，新加坡2劑疫苗接種率達78%，每天仍有3000例確診，但重症或死亡個案減少，目前台灣疫苗接種率第2劑偏低，全台不超過2成，新北僅有17%，目前疫苗陸續到貨，輪到打第2劑就去施打。

BNT接種8天 42歲男胸悶不治

至於昨天通報4例疑似施打疫苗死亡案件，其中新莊1名42歲男性10月1日打完BNT疫苗後，9日突然出現胸悶、冒冷汗，昏倒送醫後不治，是新北首例BNT不良反應通報；中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，這名男性工程師是第9類接種對象，有糖尿病、高血脂病史，個案死亡原因是否與疫苗有關，必須由「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

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