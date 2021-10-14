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    斥資2千萬 新北優化「微笑山線」步道

    新北市府斥資2千萬元，將優化微笑山線，用於整建步道、景觀平台等設施。（新北市觀光旅遊局提供）

    新北市府斥資2千萬元，將優化微笑山線，用於整建步道、景觀平台等設施。（新北市觀光旅遊局提供）

    2021/10/14 05:30

    進行山林美學、步道節點等空間修繕 建置景觀平台、登山入口

    〔記者邱書昱／新北報導〕隨著疫情趨緩，興起戶外登山熱，新北市將樹林、鶯歌、三峽、土城等區登山步道，串聯延伸到中和、新店及深坑、石碇、平溪，打造「微笑山線」品牌，新北市政府觀光旅遊局長蔣志薇表示，已向交通部爭取到950萬元，總計編列2000萬元預算，將進行山林美學、步道節點等空間修繕，並建置景觀平台、登山入口，預計2022年6月完工。

    結合在地文化 年底推小旅行

    蔣志薇說，新北市除「青春山海線」及「淡蘭古道」，再打造「微笑山線」登山健行品牌，初期會著重在硬體設施的優化改善，現階段還在整備階段，預估今年底會陸續推出結合當地風情、文化特色的小旅行。

    提供視覺乾淨、舒適登山環境

    她指出，2000萬經費優先著重於山林美學、步道節點等空間修繕，利用減 法設計整併指標，希望能提供視覺乾淨、舒適的登山環境，包括三峽鳶山步道、鶯歌大榕樹、樹林大同山景觀平台、土城天上山展望平台等景點，預計2022年6月完工。

    新北市議員江怡臻認為，市府應將境內的步道整理好，包括三峽、鶯歌、土城和樹林等區已進行第一階段環境營造，完成賞螢步道、茶香步道、清溪步道，後續還有土城朝山步道，市府要好好加強品牌推銷、硬體設備整治。

    市議員宋雨蓁也說，土城朝山步道上方的土城原住民族生態園區，雖然隸屬於中央的原民會，市府也應該一併納入微笑山線的規畫。

    適合全齡樂遊 明年中完成

    觀旅局強調，「微笑山線」強調全齡樂遊、共創山林，選擇的步道都是能夠搭乘大眾交通工具抵達，年底會推出微笑山線地方特色遊程，與鄰近產業結合，讓遊客一次可體驗地方產業文化、廟宇宗教、季節生態變化與獨特人文等特色。

    新北市府斥資2千萬元，將優化微笑山線，用於整建步道、景觀平台等設施。（新北市觀光旅遊局提供）

    新北市府斥資2千萬元，將優化微笑山線，用於整建步道、景觀平台等設施。（新北市觀光旅遊局提供）

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