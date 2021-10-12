新北／熱愛台灣 外籍建築師投入公共建設

西班牙籍建築師伊萊恩投入台北氣象站板橋站區工程，希望完成更多建築作品。（工務局提供）

2021/10/12 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市近年推動公共工程，除了市府團隊努力，還有飄洋過海的外籍建築師離鄉背井，在台灣發揮所長、默默耕耘，他們穿梭工地與山林間，即使汗水浸濕衣衫，仍澆不熄心中熱情，為這塊土地犧牲奉獻，成為市政建設的幕後功臣。

藍傑鴻 保留三貂嶺隧道景觀

來自荷蘭的設計建築師藍傑鴻駐台16年，綽號布魯斯威利，他為三貂嶺隧道自行車道工程打拚，初次造訪時，藍傑鴻被當地多樣的生態景觀吸引，他強調，「我們不要破壞大自然」，施工團隊保留峭壁上的樹木，不驚擾隧道內蝙蝠，維持基隆河的潔淨流水，克服工程難關。

工務局長詹榮鋒指出，三貂嶺隧道為日治時期興建的百年隧道，1985年停用後塵封35年，施工團隊採用墊高式的縷空棧道，遊客可從縫隙中看見下方水流，還有小魚優游其中，岩壁不釘上一根釘子，保有歷史紋路。其中隧道末端接近基隆河處規劃一處淺水池，以水面反射出口光線，將基隆河的壯麗景色拉進隧道內，形成一幅有如山水畫的倒影。

隨著工程即將完工，藍傑鴻感到自豪，更加熱愛這片土地，他在侯硐置產，與山林為鄰，細細品味新北市豐富的自然景觀和台灣人情味。

伊萊恩 設計建築造型特殊

另外，西班牙籍建築師伊萊恩來台研習風水課程，碰上八八風災滯留，他發現台灣和歐洲的風俗民情、文化差異很大，決定延長停留時間，除了學中文，也多認識這座美麗的島嶼，沒想到一待就是12年。

「台灣是一個有趣且漂亮的地方，從幾百年前到現在被稱作福爾摩沙，是有原因的。」伊萊恩說，除了親切友善的人民、美麗的大自然及可口美食，他更喜歡台灣人對於建築有一種改變的渴望。

伊萊恩曾設計林口下福市民活動中心，特殊造型成為臉書、IG打卡熱點，目前投入台北氣象站板橋站區工程，由三個圓弧形建築物及一個地下風洞實驗室構築而成，呼應地球大氣表層的自然曲線與氣壓差異，他說，建築物必須激發人們與其互動的欲望，希望未來持續努力，完成更多建築作品。

來自荷蘭的設計建築師藍傑鴻（左），為三貂嶺隧道自行車道工程打拚，採用不破壞生態工法。（工務局提供）

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