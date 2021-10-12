加倍券3案擇一 新北市府：避免重複中獎

對於3種加倍券只能擇一登記的方式，民眾不滿認為，線上抽獎的電腦程式可以設定只要先抽中其中一項之後，就自動剔除另外兩種的抽獎資格，不會有重複中獎情形。圖為新北加倍券樣張。（記者邱書昱攝）

2021/10/12 05:30

〔記者邱書昱／新北報導〕配合中央振興五倍券上路，新北市推出3種方案的「新北加倍券」抽獎，但民眾在意願選填上只能填寫一項，不能重複勾選，引發爭議。市府經濟發展局長何怡明回應，這是為了避免重複中獎的民眾放棄部分得獎資格，造成排擠效果，減少實際發送獎項，民眾若想更換組別，可在登記的期限內修改。

民眾不認同 指可修正電腦程式

然而，許多民眾不認同市府的說法，因為線上抽獎的電腦程式可以修正，讓民眾都參加3項抽獎，但程式設定只要先抽中其中1項之後，就自動剔除另外2項的抽獎資格，避免重複中獎。

新北加倍券的3種方案，分別為1萬份的5000元五倍券換1萬元加倍券，10萬份的1000元五倍券換2000元加倍券，以及20萬份的500元五倍券換1000元加倍券，總計31萬份，一組身分證字號只能登記一項意願。

何怡明說，今年受疫情影響，業者配合防疫營業額縮減，新北加倍券將優先照顧庶民經濟，適用範圍以公有市場、四大超商、部分民有市場、夜市、商圈、觀光工廠、旅宿業及一般商業等1萬6000多家業者為主。此次設計50元及100元小面額，使用更彈性，今年加倍券面額總計5億元，發行量為去年5倍以上。

不過，民眾除了抱怨加倍券登記受限一種，也抱怨加倍券線上登錄抽獎從10月15日到31日，比紙本五倍券從10月8日領取的時間還要晚。

市場處：年底將推出促銷活動

何怡明解釋說，登錄系統要經過多項測試，基於紙本的安全性考量，須有雷射防偽設計，需要一段時間印製。

市場處補充，年底將推出促銷活動，例如新北歡樂耶誕城、新北溫泉季、觀光工廠輕旅行、府中搞什麼鬼等，鼓勵民眾消費。

另外，經發局在10月15日到12月31日推出街口支付數位加碼活動，民眾不需要綁定五倍券，只要在新北市指定店家使用街口支付消費，皆可獲得10％現金回饋，單筆回饋上限50元，活動期間每人回饋上限10筆，總計20萬筆用完為止。

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