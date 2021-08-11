全運會列入電競賽事 新北議員黃俊哲質詢 挨批外行

2021/08/11 05:30

〔記者何玉華／新北報導〕全國運動會將於10月16日至21日登場，新北市議員黃俊哲在市政總質詢時，關心首度列入賽事的電競項目，卻引發玩家批評「外行指導內行」；黃俊哲辦公室昨主動回應，質詢是針對市府而非電競協會，主題聚焦程序瑕疵跟零預算，若質詢內容造成誤解，他虛心接受。

電競協會不滿 黃：誤解

市府體育處處長洪玉玲表示，全運會總經費4.1億元，依屬性編列競賽器材、場地佈置、醫護及防護員、裁判聘任等費用，而非依田徑、電競等賽事項目發包作業；電競產業化比運動化成熟，市府結合產官學界辦理賽事，業者獲得曝光，市府節省公帑，互蒙其利。

黃俊哲7月28日總質詢提出，CTESA中華民國電子競技運動協會的禁賽規定是帝王條款、行銷公司員工當裁判長、電競賽事零預算等議題；侯友宜回應說，一切按規定執行。質詢影片曝光後引發熱議，CTESA也發表聲明反駁黃，許多電競玩家湧入黃俊哲臉書，留言達800多則，幾乎一面倒批評。

黃俊哲辦公室昨發表聲明，澄清質詢內容是針對新北市政府，而非「非正式單項協會」或民間行銷公司，他不認同市府採零預算方案執行電競賽事，對於質詢內容造成誤解，他虛心接受。

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