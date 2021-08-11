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    首頁　>　新北市

    樹林三多里地區公保地 還地於民

    樹林農會緊鄰區公所，但建築物老舊，市府著手推動公辦都更於原地打造行政園區。 （記者邱書昱攝）

    樹林農會緊鄰區公所，但建築物老舊，市府著手推動公辦都更於原地打造行政園區。 （記者邱書昱攝）

    2021/08/11 05:30

    〔記者賴筱桐、邱書昱／新北報導〕各縣市早期劃設許多公共設施保留地，因政府財政困窘長期未徵收，影響地主權益，新北市政府近年辦理都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，其中樹林（三多里地區）可解編約6公頃公保地，還地於民。

    預計解編約6公頃

    城鄉發展局局長黃國峰表示，樹林（三多里地區）預計解編約6公頃公保地，現況多為臨時停車場、鐵皮屋、空地、雜林地等，其中有4.8公頃可公辦市地重劃，地主原則上分回55%的可建築土地，並開闢0.6公頃綠地或開放空間供民眾使用，其餘公保地解編方式包括劃設再發展區（調降容積率）、恢復原使用分區或合併毗鄰分區等。

    城鄉局表示，目前新北市納入公設專案通檢的20處都市計畫，包括三重、新店、三峽、石門、澳底、坪林水源、新莊共7處，正在內政部都委會審議，板橋、土城、鶯歌、淡水、汐止、鶯歌鳳鳴共6處，由新北市都委會審議中，樹林（三多里）正辦理公開展覽，另蘆洲、泰山、樹林、淡水竹圍、五股、萬里共6處，已研擬公展草案。

    樹林公所、農會 公辦都更

    另外，新北市樹林區公所及一旁的樹林區農會，因建築物老舊，市府規劃公辦都更，在原地打造樹林行政園區，市長侯友宜昨天視察後拍板，將由新北市住宅及都市更新中心主導辦理，預計2023年10月動工，工期3年，最快2026年10月完工。

    侯友宜表示，公辦都更以行政園區再造為重要指標，市府感謝樹林區公所及農會達成共識，未來將以相同模式推動永和、三重、新莊、土城等行政園區。

    黃國峰指出，樹林區行政機關分散區公所周邊，辦公廳舍老舊，洽公停車空間不足，市府將循新店行政園區經驗，打造一站式聯合辦公大樓。

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