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    首頁　>　新北市

    新北原住民模範父親 表揚5人

    新北市原住民模範父親楊萬金（右）積極投入原住民事務。（新北市府提供）

    新北市原住民模範父親楊萬金（右）積極投入原住民事務。（新北市府提供）

    2021/08/09 05:30

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市今年表揚5名原住民模範父親，分別是林旺盛、張廣安、楊萬金、高建章、郭光明，其中63歲的楊萬金多次參與山難救助、森林救火，曾獲選十大傑出青年，近年投入都會原住民事務，為族人爭取權益。

    楊萬金 投入原住民事務

    楊萬金年少時報考陸軍官校，畢業後在部隊多次參與山難救助、森林救火，曾獲選1992年十大傑出青年，退休後積極投入推動新北市原住民事務，為族人爭取權益，目前就讀台灣師範大學原住民族語言學分班，活到老、學到老的精神備受肯定。

    林旺盛 表演宣傳原民文化

    72歲阿美族人林旺盛曾在警界服務30多年，目前是蘆洲區頭目，帶領團體四處演出宣傳，為推動原住民族文化及語言盡心盡力。

    張廣安 指導族人祭典歌謠

    張廣安擔任汐止區厚德里頭目10多年，擅長原住民編織工藝，也是原民局提報列冊無形文化資產的「老鷹藝術文化團」創辦人之一，他熱愛阿美族古調，在部落大學指導族人，避免傳統祭典歌謠凋零。

    高建章 任里長熱心公共事務

    烏來區桶壁（忠治）部落的泰雅族人高建章，擔任忠治里長，也是社區巴士駕駛員，協助清潔打掃及資源回收，熱心公共事務。

    郭光明 擔任通譯服務族人

    從警近30年的排灣族人郭光明，為服務族人，參加台灣高等法院通譯訓練，經常往返警察局、地檢署、法院及法扶基金會等處擔任通譯，10多年來不計辛勞地服務排灣族人，令人敬佩。

    新北原住民模範父親張廣安（前左）指導族人，不讓傳統祭典歌謠凋零。（新北市府提供）

    新北原住民模範父親張廣安（前左）指導族人，不讓傳統祭典歌謠凋零。（新北市府提供）

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