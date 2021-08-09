新莊公園一路海砂屋都更獲准 拚明年動工

新莊區一處海砂屋鋼筋鏽蝕嚴重，牆壁多處龜裂，都更案已獲市府核准。（新北都更處提供）

2021/08/09 05:30

牆壁龜裂、鋼筋鏽蝕裸露 2015年6月經認定為海砂屋 原住戶有91戶

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府目前列管的海砂屋有108件，許多建物屋況不佳、有安全疑慮，市府協助民眾辦理都市更新，位於新莊區公園一路的一處海砂屋都更案已獲核定，實施者禾蓮開發預計今年底前拆除舊建物，最快明年3月動工，住戶期盼早日重建家園。

防災都更小組審議通過

市府都市更新處長張壽文指出，此案位於新莊區新泰國小旁，基地面積約997坪，原住戶有91戶，建物在2015年6月經工務局認定為海砂屋，多處牆壁龜裂、鋼筋鏽蝕裸露，禾蓮開發同年6月向市府提出都市更新事業計畫申請，由新北市防災都更小組審議。

3戶對價值分配有疑義 未同意

由於部分住戶在審議過程中有不同意見，市府辦理多次協調會解釋有爭議的部分，經持續溝通後，在都更權利變換計畫核定階段時，只剩3戶尚未同意。

都更處發言人李擇仁說，這3戶不同意戶並非反對都更案，而是對都更後的價值分配仍有疑義，目前持續協調中，若仍協調未果，建商可向市府申請代拆，再依估價報告分回相等價值給住戶。

都更後建3棟建築物 共174戶

該案在都更後，將興建3棟建築物，分別為地下5層的地上20層、14層及3層的住商大樓，共有174戶，在靠近公園一路的這一側，留設寬度4公尺的人行步道，提供友善人行空間。

列管108件海砂屋 輔導重建

李擇仁表示，新北市目前輔導列管的108件海砂屋，將依社區條件及整合情形，提供一般都更、簡易都更、危老重建、防災都更、整建維護等多元方式，協助住民儘快脫離危險建築，類似的海砂屋案件，將由新北市住宅及都市更新中心，以公正第三方的角色積極介入，協調都更的重建事宜。

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