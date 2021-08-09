新北泳池、足球場、市場遊戲攤 8/10起開放

新北游泳池10日起採預約或造冊有條件開放，但淋浴間、戲水池、SPA區、蒸氣室等附屬設施不開放，也不提供個人泳具、吹風機。（新北市府提供）

2021/08/09 05:30

淋浴間、戲水池、SPA區、蒸氣室等附屬設施仍不開放 上岸立即戴口罩

〔記者林欣漢、邱書昱、賴筱桐／新北報導〕新北市政府昨天宣布，明天（10日）起有條件開放游泳池、足球場，但仍不開放淋浴間、戲水池、冷熱水池、SPA區、烤箱、蒸氣室等附屬設施，也不提供個人泳具、吹風機，民眾上岸後要立即戴口罩；同樣是明天起，市場、夜市的遊戲攤位只要落實防疫，專人在場管理、遊戲器具做好消毒、座位間距1.5公尺或採梅花座，就能有條件開放。

遊戲攤位需專人在場管理

市長侯友宜昨天表示，前天、昨天是雙北開放餐飲內用的第一個例假日，適逢父親節，市府加強稽察，大部分的餐飲業者都有落實防疫措施，由於疫情已穩定控制中，餐飲業開放內用今天起繼續實施，但未做好防疫就要裁罰。

泳池採預約或造冊分流入場

有關夾娃娃機店的復業，中央公告須有專人駐店管理並落實防疫才能開放，侯友宜說，新北市今天會討論研議。

游泳課教練每7天要快篩1次

市府體育處指出，游泳池業者必須區分一般泳客、教學及選手訓練的分流入場時段，採預約或造冊方式落實實名制，因民眾游泳時無法戴口罩，要嚴格控管人流及加強消毒，容留人數以最高承載50%為上限、25公尺水道限10人使用、每場次至少間隔半小時並做好消毒，也提高水質檢測次數及水中氯含量。

體育處說，游泳課的教練每7天要快篩1次，教學時必須全程配戴防水口罩，團課以10名學員為限，在獨立區域上課不得混班，新北市公、私立學校泳池共有38座，其中委外營運的24所學校為公辦民營游泳池，可落實防疫規範就開放，其他14所學校自營游泳池，因為校內管理人力有限，只提供運動代表隊訓練使用。

14校自營泳池僅供訓練用

市場處表示，市場、夜市的遊戲攤位只要落實防疫措施並有專人在場管理，從明天起開放，遊戲機具不得共用或交叉使用、不能邊吃邊玩，民眾玩完後要立即消毒，才能讓下一位民眾使用，市場及夜市繼續實施出入口管制、實聯制等，違者將裁罰。

侯友宜打電話向父親報平安

此外，昨天是父親節，侯友宜有3名女兒，媒體詢問他怎麼安排？他表示，疫情還在持續，父親節無法回嘉義老家，只能打電話向父親報平安，孩子會在父親節買愛吃的食物回家，他不在意吃什麼，只要孩子平平安安就很開心，他呼籲市民，不論今年如何過節，都要向父親表達滿滿的愛意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法