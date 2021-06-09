為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    安心企業快篩 侯友宜籲廣篩

    2021/06/09 05:30

    〔記者陳心瑜、周湘芸、邱書昱、賴筱桐、翁聿煌／新北報導〕苗栗縣發生外籍移工的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，新北市中和區2家印刷工廠也爆發移工群聚感染，新北市長侯友宜昨表示，他不斷訪視100人以上的企業要求落實防疫，市府已提出「安心企業快篩計畫」，不分本國或外籍勞工皆進行快篩。他呼籲防疫熱區、高風險的民眾趕快篩檢，「不怕公布數據高，就怕你不來篩。」

    侯友宜表示，「安心企業快篩計畫」媒介企業自費採購快篩劑，市府協助醫療後送並安排防疫旅館等；經發局指出，新北市員工人數100人以上的企業有1073家，其中4分之1在疫情高風險熱區，員工約8.5萬人，建議業者趕緊進行「安心企業快篩計畫」，違反防疫規定將裁罰3千元至1萬5千元。

    新北市防疫基金昨新增感恩社會福利基金會捐款500萬元、永和保福宮捐50萬元、寶鐶實業捐50萬元、新北市慈善會30萬元、曾○明20萬元、饒○慈10萬元等，累計達3億2382萬餘元。

    在物資方面，前新北市長朱立倫捐贈醫療手套6萬個，佛光會捐贈口罩、防護衣、防護鏡共8千份，保吉生化學公司捐贈快篩試劑5千劑，鴻宇教育關懷協會捐贈防護衣5千件；樹林濟安宮也捐贈4500套防護衣、100套3M防毒面罩給消防局第五救災救護大隊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    新北市今日熱門
    長照機構成群聚感染隱憂 侯友宜：照顧者全面造冊採檢
    2021/06/02 09:40

    長照機構成群聚感染隱憂 侯友宜：照顧者全面造冊採檢

    新店區傳統市場尖峰時段「只出不進」 建議民眾單雙數日分流
    2021/06/02 09:52

    新店區傳統市場尖峰時段「只出不進」 建議民眾單雙數日分流

    新北土城養護中心爆群聚感染！80歲長者確診 25人快篩陽性
    2021/06/02 10:12

    新北土城養護中心爆群聚感染！80歲長者確診 25人快篩陽性

    新北美容美髮業近1萬家 侯友宜：未落實防疫就停業
    2021/06/02 10:29

    新北美容美髮業近1萬家 侯友宜：未落實防疫就停業

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播