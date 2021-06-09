安心企業快篩 侯友宜籲廣篩

2021/06/09 05:30

〔記者陳心瑜、周湘芸、邱書昱、賴筱桐、翁聿煌／新北報導〕苗栗縣發生外籍移工的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，新北市中和區2家印刷工廠也爆發移工群聚感染，新北市長侯友宜昨表示，他不斷訪視100人以上的企業要求落實防疫，市府已提出「安心企業快篩計畫」，不分本國或外籍勞工皆進行快篩。他呼籲防疫熱區、高風險的民眾趕快篩檢，「不怕公布數據高，就怕你不來篩。」

侯友宜表示，「安心企業快篩計畫」媒介企業自費採購快篩劑，市府協助醫療後送並安排防疫旅館等；經發局指出，新北市員工人數100人以上的企業有1073家，其中4分之1在疫情高風險熱區，員工約8.5萬人，建議業者趕緊進行「安心企業快篩計畫」，違反防疫規定將裁罰3千元至1萬5千元。

新北市防疫基金昨新增感恩社會福利基金會捐款500萬元、永和保福宮捐50萬元、寶鐶實業捐50萬元、新北市慈善會30萬元、曾○明20萬元、饒○慈10萬元等，累計達3億2382萬餘元。

在物資方面，前新北市長朱立倫捐贈醫療手套6萬個，佛光會捐贈口罩、防護衣、防護鏡共8千份，保吉生化學公司捐贈快篩試劑5千劑，鴻宇教育關懷協會捐贈防護衣5千件；樹林濟安宮也捐贈4500套防護衣、100套3M防毒面罩給消防局第五救災救護大隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法