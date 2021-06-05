服務老幼、身障 新北成立「到宅快篩隊」

新北市確診 04/26~06/04 總計4442件

2021/06/05 05:30

協助家有確診者密切接觸的弱勢族群篩檢 醫療量能不足 侯友宜︰只能再撐4天

〔記者周湘芸、翁聿煌／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）本土確診案，新北市昨新增227例，累計4442例，新北市長侯友宜昨宣布成立「到宅快篩隊」，由醫師、護理師到宅為無法自行前往篩檢的長者、孩童及身心障礙者進行快篩及PCR採檢；此外，侯友宜也提到，新北市已全力擴充病房，但若再沒有中央協助，預估再撐4天就會達到極限。

深坑增1處高風險熱區

侯友宜昨天在防疫應變會議中說，疫情的發展仍不容樂觀，三級警戒已3週，可能再面對新一波高峰，民眾要持續加強低度活動；今天再新增深坑區1處高風險熱區，涵蓋萬福里、萬順里約5千多人，累計全市18行政區共有27處熱區。

侯友宜表示，新北市的醫療重症收治量能在全國排名殿後，因應這波疫情，已全力擴充專責病床，從原本的264床增設到1260床，ICU達176床，比中央要求的高；但疫情吃緊，病房所剩不多，若沒有中央資源進來，預估再撐4天就會達到極限，盼中央能即時支援。

醫護人員到宅協助篩檢

社會局長張錦麗補充說，「到宅快篩隊」並非人人適用，主要針對家中有確診者密切接觸的老、幼及身障者，且無法獨自前往篩檢站，將派醫護人員到宅協助篩檢，並進行相關衛教及必要的隔離或送醫處置，案件來源包括警察局疫調資料、新北市EOC檢疫關懷中心，及社工關懷中個案。

侯視察防疫車隊清消站

另外，侯友宜昨天視察防疫車隊中繼清消站，感謝司機及車隊辛勞，每天全副武裝穿防護衣，在車上長達10幾個小時，來來回回面對被感染的風險，還要安撫確診者的情緒，壓力大也很辛苦。

防疫車隊載運無症狀、輕症確診者前往北、中、南各檢疫所，分為「防疫專車」及「安心返家車隊」，由交通局徵召46輛防疫巴士、20輛防疫計程車，以及衛生局4個長照車隊，包括小驢駒、計程車學院、大豐、豐均，共50輛防疫小巴組成，自5月21日成立至今已接送1431人。

新北市長侯友宜宣布成立「到宅快篩隊」，協助無法獨自前往的長者、孩童及身障者篩檢。 （新北市政府新聞局提供）

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