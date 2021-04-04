夾娃娃機條例草案挨批 新北市府︰民調贊成

近年全台瘋行自助選物販賣產業，夾娃娃也成不少民眾一大休閒樂趣。（記者周湘芸攝）

2021/04/04 05:30

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市制定「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」草案，目前在新北市議會審議中，經濟發展局日前在臉書專頁宣導草案內容，未來夾娃娃機店應距離學校100公尺以上、住宅區內晚間10點至隔天上午8點不得營業，不料引來一陣反彈，湧入上百則留言抗議；經濟發展局局長何怡明表示，時段規範是針對住宅區，距離學校100公尺以上則是考量學校周邊社區為學生重要活動範圍。

限制須距學校百米以上

近年來夾娃娃機店快速興起，不少設在學校周邊，引發爭議；新北市府在2018年9月第一次將「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」草案送市議會審議，但第2屆議會未完成審議；侯友宜上任市長後，市府於2019年6月再度通過自治條例草案，規範設置場所應距離高中以下校園100公尺以上；販賣商品不得有菸、酒、成人情趣用品或猥褻物品等；位於住宅區者，不得在晚上10點至隔天上午8點營業。

晚上10點至上午8點禁營業

經發局1日在臉書「來趣新北金發局」專頁發布相關內容，湧入上百則留言，幾乎一面倒抗議，有人留言「每個月正常繳稅，沒想到政府對這行業這麼不友善」、「娛樂事業已經很難經營了，還增加限制阻礙產業發展」。

規範較台北、桃園嚴謹

經發局指出，台北市及桃園市都已有相關規範，但僅針對距離學校50公尺以上限制，未規範時段，相較之下，新北市的規範較嚴謹。

何怡明指出，先前已和業者、學生家長會聯盟開會溝通，去年12月也發放1500份問卷調查，其中有8成以上市民贊成規範；自治條例目前還在市議會法規會審議中，草案規範三讀通過後，會有半年輔導期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法