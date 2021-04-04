《台鐵出軌》新北78人傷亡 市府設救助專戶

新北市長侯友宜（左三）昨天上午前往新店慈濟醫院，慰問轉院回到新北的傷者。（新北市政府提供）

2021/04/04 05:30

侯友宜分赴醫院探視傷者及殯儀館慰問罹難者家屬 強調會動員全力協助

〔記者何玉華、周湘芸、翁聿煌、楊心慧／綜合報導〕台鐵408班次太魯閣號2日在花蓮發生出軌意外，新北市民初估有78人傷亡，新北市政府昨日與全國行政機關及學校一同下半旗致哀，新北市長侯友宜早上前往新店慈濟醫院探視轉院回到新北市就醫的市民，致贈每人5000元慰問金。晚間到板橋殯儀館慰問第一個送回新北市的罹難者蔡政達的家屬，強調市府各單位會動員全力協助新北傷者及罹難者家屬。

已知15人死亡 63人受傷

侯友宜早上出席上個月16日在蘇花公路遊覽車意外中罹難的呂淑楨告別式，隨後前往慈濟醫院探視傷者。他表示，已知新北市民共78人傷亡，其中15人死亡、63人受傷，傷者中有40人已出院。

新北市教育局指出，已知有2名新北市學生罹難，分別是在樹林區就讀托兒所的6歲女童，她與父母、9歲姊姊計畫到台東，卻遇上死劫；姊姊因腦部重創，仍在花蓮慈濟醫院加護病房觀察。另一名是新北高中的女學生，坐在第8節車廂，一起出遊的母親與弟弟因坐在不同車廂，逃過一劫。另外，還有4名學生在花蓮的醫院觀察。

與太太同行的46歲新莊區民蔡政達，因為買的是站票，兩人待在不同車廂，蔡政達站在第8車廂，事發時受到重創死亡，在第6車廂的太太骨盆裂傷無法移動，仍在花蓮的醫院治療；蔡政達遺體昨天晚間由父親與兩個兒子陪同回到板橋殯儀館，侯友宜前往慰問，他表示，罹難者家屬若有經濟困難，市府會協助，還在求學階段的罹難者，教育單位會為同班同學進行心理諮商輔導，各區區長則前往罹難者家中致哀，各局處總動員協助處理後續事宜。

侯友宜表示，很多民眾打電話給社會局表達捐款意願，市府會有救濟專戶代收再轉交給中央的捐款專戶，另外也有針對新北市民救助的「好日子愛心大平台」。

洋菓子店捐開幕所得救災

新北市議員蔡淑君昨天率先在她兒子麵包蛋糕店「武藏野の洋菓子」開幕典禮上，宣布將透過社會局「好日子愛心大平台」捐出昨天的營業所得約20萬元，作為花蓮救災及後續相關事宜使用。

社局︰捐款將轉交受害者

社會局指出，除了中央將成立捐款專戶，新北市社會救濟會報也成立「太魯閣號翻覆意外救助專戶」，帳號為027038002803（台灣銀行板橋分行，需註明1100402太魯閣號翻覆意外案），市府會將捐款妥善轉交給所有的受害者，一起幫受害家庭渡過艱難時刻。

新北市長侯友宜（右）昨晚前往板橋殯儀館慰問罹難者家屬。（記者周湘芸攝）

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