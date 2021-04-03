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    首頁　>　新北市

    新北童樂節 168項主題活動起跑

    2021/04/03 05:30

    〔記者周湘芸、翁聿煌、林欣漢／綜合報導〕新北市教育局舉辦「新北童樂節」，即日起至4月30日在各校及場館舉辦168項主題活動，「大型兒童主題樂園暨野餐會」即起至5日在新北大都會公園登場，有3公里親子障礙路跑、煙火晚會、卡通明星舞台表演等，詳情請上「新北童樂節」臉書粉絲專頁查詢。

    即起至30日 在各校及場館舉辦

    教育局長張明文指出，「大型兒童主題樂園暨野餐會」的親子障礙路跑有多座大型充氣設施闖關，新莊國民運動中心今、明兩天有遊戲闖關、水中尋寶及親子體適能活動，市立圖書館各分館也配合辦理兒童主題書展。

    新北市十三行博物館即日起至5日，邀請表演團隊帶來雜耍、戲劇與布袋戲演出，連假期間到服務台捐贈3張當期紙本發票，可參加好禮抽抽樂，有人面陶罐撲滿、經典童玩等禮品，每日限量50份，還有「人面陶罐風鈴」等DIY，活動詳情請到十三行博物館官網查詢。

    位於新北市永和區的世界宗教博物館，今下午2點至4點於館內「愛的星球」展區推出「星球open—兒童節星球玩挑戰」闖關活動；10日及24日還有兩場結合兒童繪本、遊戲、偶故事表演的「奇幻精靈劇場」。主題活動不另外收費，憑兒童館門票即可進館，詳情請上宗博館網站查詢、報名。

    基隆12歲以下兒童 免費參觀海科館

    基隆市教育處與國立海洋科技博物館合辦「5歲不一樣～夢想啟航」大班幼兒作品展，展期至4月25日。清明連假期間，全國12歲以下兒童免費入館，前3千名入館的學童還有限定特展好禮，現場也有互動式體驗活動，完成任務並打卡有小禮物，數量有限，送完為止。

    基隆市教育處說，即日起至30日止，基隆12歲（含）以下兒童免費參觀海科館，陪同家長享全區300元票價優惠。

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