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    首頁　>　新北市

    兒童節前夕 侯友宜陪育幼院童打球

    新北市長侯友宜與育幼院院童打籃球。（新北市政府社會局提供）

    新北市長侯友宜與育幼院院童打籃球。（新北市政府社會局提供）

    2021/04/03 05:30

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜昨前往中和區大同育幼院關懷院童，並肯定社工員用溫柔而堅定的力量建構綿密的社會安全網，幫助需要照顧的弱勢家庭與孩子；他也勉勵院童勇敢接受挑戰，追夢並實踐理想。

    勉勵院童 勇敢接受挑戰

    市府社會局考量育幼院有許多孩童是受保護的兒少，未公開這項行程，侯友宜低調參訪並分送院童們蘋果，祝福孩子都能平安成長，也為辛苦照顧孩子的工作人員加油打氣；有院童邀請侯友宜「鬥牛」（打籃球），他挽起袖子下場，氣氛活潑。

    逢社工日 侯感謝社工們辛勞

    社會局指出，昨天是台灣「社工日」及「國際兒童圖書日」（丹麥兒童文學大師安徒生的生日），侯友宜參訪育幼機構表達對第一線社工員的感謝，也鼓勵弱勢孩子勇於追夢，並參觀院內為孩子打造的「大同閱讀苗圃」，培養孩子的閱讀習慣，激發學習動機。

    侯友宜說，感謝所有社工運用專業知識與貼心服務，幫助弱勢家庭及孩童，市府也增設瑞芳、泰五林及板橋第二社福中心，並在各中心派駐保全人員保障社工的執業安全，同時也會增加社工員的員額編制。

    大同育幼院院長黃劍峯表示，2019年與茉莉二手書店合作打造適合青少年、親子共享的閱讀「心」空間，每月定期舉辦閱讀推廣及才藝培養活動，如親子共學、真人圖書館、主題式走讀等，激發院童的學習動機。

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