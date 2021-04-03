國道順平面塞 侯友宜：高公局應彈性調整

新北市長侯友宜（前）從制高點視察三鶯交流道車流狀況。（記者翁聿煌攝）

2021/04/03 05:30

連假首日視察三鶯交流道 發現高乘載及匝道儀控 造成市區回堵嚴重

〔記者翁聿煌／新北報導〕昨天是清明連假首日，新北市長侯友宜到三峽區關切國道3號三鶯交流道及周邊平面道路的交通狀況，他表示，連假天氣好，很多民眾開車出遊或返鄉掃墓，他提醒高速公路局實施國道高乘載及匝道儀控時，應注意彈性調整，不能只讓高速公路一路順暢，卻造成匝道回堵市區的交通大亂。

侯友宜：不能只有高速公路順暢

侯友宜昨到三峽隆恩消防分隊車輛保養中心新建大樓的頂樓，從制高點觀察國道3號三鶯交流道及周邊平面道路的車流，他要求交通局、警察局全力備戰，做好4天連假的交通疏導措施。

要求交通局等做好交通疏導措施

市府交通局長鍾鳴時指出，新北市區各主要道路昨上午已湧現車潮，車流回堵地點包括國道3號接國道5號的入口、台64線及台65線快速道路銜接國道3號、台65線銜接五股國道1號，以及台65線接台61線等路段。

侯友宜表示，清明掃墓是傳統習俗，因應返鄉掃墓、出遊的車潮，交通局、警察局已超前部署，彙整清明連假交通懶人包，提供最即時的國道、市區、風景區和墓區易壅塞時段及路段，並有「新北即時交通資訊網」提供最新路況，交控中心也24小時全天候監控，透過電子看板及臉書社群發布即時交通訊息。

他指出，高速公路局實施國道高乘載及匝道儀控時，應注意彈性調整，不能只重視高速公路一路順暢，卻造成匝道車流回堵，影響市區交通大亂。坪林區有匝道管制，民眾無法從交流道南下坪林，已影響當地民生，他要求交通局與高公局溝通、解決問題。

鍾鳴時表示，國道全線雙向從2日至4日的凌晨0點到5點，以及5日0點到上午10點暫停收費；國道5號在2日及3日的上午6點到12點，南港系統交流道南向入口實施高乘載管制；2日及3日的0點至中午12點，國道5號石碇及坪林南向入口實施匝道封閉，建議往宜蘭方向的駕駛人避開封閉時段，改為下午出發，或改走106乙線及台9線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法