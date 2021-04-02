跟著軌道去旅行 新北景點玩透透

4天連假，新北市觀旅局推薦搭乘軌道運輸迎向大自然，可到舊草嶺隧道騎單車。（新北市觀旅局提供）

2021/04/02 05:30

〔記者翁聿煌、何玉華、陳心瑜／新北報導〕今天起是4天清明連假，新北市府觀光旅遊局推薦低碳旅遊，建議民眾搭乘軌道運輸迎向大自然，搭乘淡海輕軌暢遊淡水，或搭乘火車到福隆車站，沿著舊草嶺環狀自行車道騎行，欣賞山海美景，也可走訪以百年石頭厝聞名的卯澳漁村，再騎往四角窟觀景台及三貂角燈塔，遠眺龜山島等美景。

搭環狀線訪特色公園

觀旅局長張其強指出，跟著軌道運輸也可走訪新北市各特色公園，搭乘新北環狀線到中和河濱公園旁的恐龍園區，有3D立體恐龍彩繪、恐龍裝置藝術、沙坑區等；搭乘北捷到新莊站，新莊運動公園有廣大草坪適合放風箏、玩飛盤，還有棒球主題的遊樂設備；新店碧潭的陽光運動公園有自行車道、直排輪競速場、越野自行車競技場及兒童遊戲區，晚上有賞心悅目的碧潭水舞聲光秀。

搭乘火車到鶯歌捏陶

張其強說，搭乘火車到鶯歌新太源藝術工坊花紙文化館，有捏陶、彩繪杯墊、馬克杯轉印貼、彩繪青花盤等DIY課程；到山佳車站旁的鐵道地景公園遊憩，牆面裝飾3D立體彩繪，逗趣又逼真，或搭乘機場捷運到泰山維格餅家觀光工廠，DIY專屬鳳梨酥禮盒，館內有互動科技遊戲，了解台灣鳳梨的故事。

高灘地工程管理處則推出兒童節專屬優惠，4月4日兒童節當天在全市15個河濱自行車租借站，使用FunBike Maji APP原地借、還自行車，國小學童出示學生證或健保卡等證件，有機會獲得限量800份的小禮物，當天中午12點前在租借站結帳時出示FB、IG分享親子共遊河濱騎車照片，並使用電子支付，租借3、6、7、8、10號等童車款免費。

三芝區公所將櫻花公園共融遊戲場昨啟用，新設鳥巢鞦韆、水車造型溜滑梯、茭白筍椅、攀爬網等遊具。

4天連假，晚上可欣賞碧潭水舞聲光秀。（新北市觀旅局提供）

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