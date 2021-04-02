視察樹林生命紀念館 侯友宜：平價滿足需求

新北市長侯友宜（左五）希望一三○歲老樟樹長青，與大墓公一起庇佑市民。（記者翁聿煌攝）

2021/04/02 05:30

〔記者邱書昱、翁聿煌、賴筱桐／新北報導〕清明節將屆，新北市長侯友宜昨視察樹林生命紀念館第2期新建工程，第1期已啟用，今年還要新增3千個櫃位，第2期的兩棟建築預計今年6月完工，聯外道路也配合拓寬到8公尺。侯友宜說，第2期可再提供2萬9千個櫃位、1萬2千個牌位，以平實價位來滿足需求。

侯友宜表示，三峽、鶯歌、八里等區都有塔位需求，已責成殯葬管理處做整體區位調配。新北市殯葬處長黃秀川說，鶯歌公墓正在辦理遷葬，預計明年可以整地，八里納骨塔將於明年辦理設計、發包。

參觀130歲老樟樹 期許庇佑市民

侯友宜昨也到土城大墓公參加清明祭祀典禮，並參觀大墓公廟後方、樹齡130年老樟樹，樹高13公尺、樹圍達5公尺，要4個大人才能合抱，侯友宜希望老樟樹長青，與大墓公一起庇佑市民。

另一方面，今天起清明節4天連假，受疫情影響，新北市府推廣「線上追思」，但陳姓讀者投訴說，樹林軍人忠靈祠的線上追思系統輸入先人姓名後，竟顯示查無資料，詢問才知網站修復中；且忠靈祠和公立納骨塔未整合成同一系統，放在同一個入口網站頁面讓人混淆，他質疑市府「急就章、做半套」。對此，市府殯葬處表示，系統不穩定造成民眾不便深感抱歉，已修復上線，將派員監控確保運作正常。

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