新北首波醫護僅5％接種 侯友宜：鼓勵施打AZ疫苗

新北市長侯友宜表示，目前AZ疫苗接種率仍偏低，鼓勵醫護人員踴躍施打。（記者賴筱桐攝）

2021/04/01 05:30

〔記者賴筱桐、陳心瑜／新北報導〕武漢肺炎AZ疫苗開打以來，新北市截至昨天累計接種1453人，市長侯友宜表示，新北市第一波的醫護人員接種率僅約5％，施打率偏低，雖然國內最近沒有新增的本土個案，但國外疫情仍然嚴峻，呼籲醫護人員踴躍施打，先保護自己才能保護別人。

新北市衛生局統計，截至昨天累計接種1453人，不良事件共計5例，包括嚴重不良事件1例、非嚴重不良事件4例，其中3例已康復，昨天新增2例持續追蹤，新增的2例皆是「非嚴重不良事件」，1名女性護理師在3月30日下午接種疫苗，昨天凌晨出現發熱（非發燒）、想吐、頭痛等不適症狀，昨天下午已就診，屬於非嚴重不良事件；另1名女性護理師在接種後30分鐘內出現呼吸急促、頭暈、喉嚨痛及心跳快，打止暈針後情況改善，仍持續觀察中。

另外，新北市衛生局29歲朱姓女技佐，去年10月接種流感疫苗，2天後表示「打疫苗導致身體不適」而請假住院，不久後出院，但仍繼續請假，已經5個多月未上班，薪水仍照領。衛生局說，該員依規定請病假，薪資是依規定核給。

但有人投訴，朱姓女技佐在「住院」期間多次被發現在外遊蕩、出遊，她出院後繼續請假疑似為了準備今年7月的高考。記者向朱姓女技佐查證請長假的原因，但未獲回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法