為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    YouBike沒免費 新北市府︰落實使用者付費

    新北市YouBike調整收費機制，前30分鐘收費5元，但轉乘雙北市公車、捷運，仍享有前30分鐘免費優惠。（記者賴筱桐攝）

    新北市YouBike調整收費機制，前30分鐘收費5元，但轉乘雙北市公車、捷運，仍享有前30分鐘免費優惠。（記者賴筱桐攝）

    2021/04/01 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市交通局從3月30日起，已調整YouBike前30分鐘的免費騎乘優惠，改為前30分鐘收費5元，但使用雙北捷運、公車轉乘及購買1280元定期票不受影響。新北市議會民進黨團總召集人黃俊哲質疑新制匆促上路，缺乏配套措施；交通局說，這是落實使用者付費的公平性，實際受影響的民眾有限。

    黃俊哲指出，交通局編列約3億元的YouBike補貼預算，市議會已審查通過，市府如今貿然更改遊戲規則，犧牲市民權益且不尊重議會，前半小時改由民眾自付5元，市府的財源勢必增加，他呼籲市府儘快提出優惠方案。

    議員質疑無配套 交通局︰影響有限

    交通局長鍾鳴時表示，為落實使用者付費的公平性，並鼓勵民眾使用大眾運輸工具，搭乘雙北公車、捷運及購買1280元定期票者，只要在1小時內轉乘YouBike仍享有前30分鐘免費的優惠，至於沒有搭乘大眾運輸轉乘接駁者，調整為民眾自付5元、市府仍補貼5元，並非取消優惠。

    交通局綜合規劃科長吳政諺指出，新北市YouBike平均每日使用量高達11萬人次，有90％-96％使用者在30分鐘內還車，70％以上會轉乘捷運、公車等，早期為了鼓勵民眾使用大眾運輸工具、培養運量，前30分鐘全由市府補貼10元，如今應該回歸YouBike扮演大眾運輸第一哩或最後一哩接駁的定位，調整收費後，實際受影響的民眾有限。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    新北市今日熱門
    鴛鴦賊拿6萬假鈔詐2支哀鳳 拒交出贓款被羈押
    2021/03/25 09:24

    鴛鴦賊拿6萬假鈔詐2支哀鳳 拒交出贓款被羈押

    惡煞不滿小女友被撩 淡水當街砍傷情敵全被逮
    2021/03/25 09:48

    惡煞不滿小女友被撩 淡水當街砍傷情敵全被逮

    新北超前布署！一口氣公布3至8月7項大型觀光旅遊活動
    2021/03/25 10:39

    新北超前布署！一口氣公布3至8月7項大型觀光旅遊活動

    大小朋友動手玩玩具 第4屆北大玩具節登場
    2021/03/25 10:41

    大小朋友動手玩玩具 第4屆北大玩具節登場

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播