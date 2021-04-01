YouBike沒免費 新北市府︰落實使用者付費

新北市YouBike調整收費機制，前30分鐘收費5元，但轉乘雙北市公車、捷運，仍享有前30分鐘免費優惠。（記者賴筱桐攝）

2021/04/01 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市交通局從3月30日起，已調整YouBike前30分鐘的免費騎乘優惠，改為前30分鐘收費5元，但使用雙北捷運、公車轉乘及購買1280元定期票不受影響。新北市議會民進黨團總召集人黃俊哲質疑新制匆促上路，缺乏配套措施；交通局說，這是落實使用者付費的公平性，實際受影響的民眾有限。

黃俊哲指出，交通局編列約3億元的YouBike補貼預算，市議會已審查通過，市府如今貿然更改遊戲規則，犧牲市民權益且不尊重議會，前半小時改由民眾自付5元，市府的財源勢必增加，他呼籲市府儘快提出優惠方案。

議員質疑無配套 交通局︰影響有限

交通局長鍾鳴時表示，為落實使用者付費的公平性，並鼓勵民眾使用大眾運輸工具，搭乘雙北公車、捷運及購買1280元定期票者，只要在1小時內轉乘YouBike仍享有前30分鐘免費的優惠，至於沒有搭乘大眾運輸轉乘接駁者，調整為民眾自付5元、市府仍補貼5元，並非取消優惠。

交通局綜合規劃科長吳政諺指出，新北市YouBike平均每日使用量高達11萬人次，有90％-96％使用者在30分鐘內還車，70％以上會轉乘捷運、公車等，早期為了鼓勵民眾使用大眾運輸工具、培養運量，前30分鐘全由市府補貼10元，如今應該回歸YouBike扮演大眾運輸第一哩或最後一哩接駁的定位，調整收費後，實際受影響的民眾有限。

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