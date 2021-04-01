清明節連假 新北、基隆部分路邊停車格仍收費

為期4天的清明節連假即將來臨，基隆市府為維持觀光熱門地點及商圈，連續假期間的停車秩序，基隆市區主要路段的路邊收費停車場仍照常收費。（記者俞肇福攝）

2021/04/01 05:30

〔記者俞肇福、林欣漢、賴筱桐、翁聿煌、陳心瑜／綜合報導〕明天（4月2日）起是4天清明節連假，新北市平日有收費的路邊停車格都暫停收費，但例假日收費的路邊停車格仍維持收費；基隆市區主要路段的路邊停車格仍照常收費，只有4月4日當天停收。在垃圾清運部分，新北、基隆市都只有4月4日週日這1天停收垃圾，2日、3日、5日仍照常收運垃圾。

新北 4天比照例假日收費方式

新北市府、基隆市府都表示，為維持觀光地點及商圈地段在連假期間的停車秩序，提高公有停車位轉換率，4天連假期間有些路邊停車格仍要收費。新北市包括板橋、中和、金山、新莊、林口、五股、八里、泰山、三峽、鶯歌、淡水、汐止及深坑等觀光及商圈區域，原本例假日就有收費的路邊停車格仍要收費，但其他平日有收費的路段是免費。

基隆 主要路段僅4日當天停收

基隆市區主要路段的路邊收費停車格仍照常收費，只有4日當天停收，包括仁一路、仁二路、仁三路、信一路、信二路、信三路、信四路、信五路、義一路、義二路、義三路、義四路、義七路、義九路、愛二路、孝三路、忠三路、安樂路二段、南榮路、六和街兩側、東明路、中正路（市府後門）等。

基隆市連假暫停收費路段則有：中船路、安樂路一段、基金一路208巷、中正路、安一路、中山一、二路、實踐路、深溪路。

醫院門診有調整 看病前先查詢

連假期間，新北市、基隆市各大醫院的急診都照常，門診有些調整，民眾就醫前要先致電醫院查詢，以免白跑。

新北市多數醫院在2日的門診正常服務，但台大金山分院、新北市立土城醫院、市立聯合醫院兩個院區休診，台北醫院及樂生療養院只有上午有部分門診；3日大部分醫院維持週六時段門診，休診的醫院有台北慈濟醫院、雙和醫院等6家；4日是週日，新北市18家（20院區）急救責任醫院的門診都停診；5日包括淡水馬偕、汐止國泰等8家醫院，僅有部分門診開放。

基隆長庚醫院2日全天休診；3日上午開放部分門診，下午、夜間休診；4日、5日則全天休診。部立基隆醫院2日的白天正常門診，夜間休診；3日上午正常門診，下午、夜間休診；4日休診，5日的白天正常門診，夜間休診。礦工醫院2日、3日、5日全天維持正常門診，4日休診。三軍總醫院基隆分院2日、5日上午有一般外科門診，其餘時段全數休診。

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